El titular de la delegación rosarina de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Sergio Copello, confirmó un alto acatamiento al paro de colectivos de corta y media distancia en Rosario. Anunció que en caso de que llegue la notificación oficial de la conciliación obligatoria anunciada por el Gobierno, la medida de fuerza se levantará.

“Nosotros mantuvimos el paro porque nunca fuimos informados oficialmente de la conciliación obligatoria, que sólo salió en los medios”, manifestó Copello a LT8, y adelantó que en caso de si el aviso oficial arriba al gremio “tendremos que acatar la medida”.

De cualquier modo dijo que el reclamo de choferes del interior, que piden el mismo salario que los de Buenos Aires, no es nuevo, y consideró que las autoridades tuvieron tiempo de resolverlo. “Hace desde enero que venimos pidiendo esto, no es que arrancamos la semana pasada”, planteó.

Dado el complejo panorama, no vio una pronta solución al conflicto. “Si bien los subsidios nacionales compensan gran parte del sistema, en marzo y abril no llegaron, y esto terminará repercutiendo en nuestro salario”, sostuvo agregando que si no cobran, podrían repetir el paro.

“La situación se va agravando porque quieren financiar el sistema con el salario del trabajador, y eso no lo toleraremos. Estamos planteando una paritaria por tramos y el primer tramo ya fue absorbido por completo por la inflación”, cerró.