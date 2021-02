Una mujer denunció haber sido atacada a golpes por un hombre que intentó abusar sexualmente de ella en pastizales de barrio Santa Lucía.

Melisa contó a Canal 3 que salía de la casa de la mamá e iba en bicicleta hacia la suya, que queda muy cerca, cuando un hombre salió de entre los pastizales y la abordó. Relató que la empujó, la hizo caer, le dio puñetazos y patadas, e intentó ahorcarla.

La víctima señaló que el agresor no intentó robarle, pero sí abusar sexualmente de ella. “Me dio más de ocho piñas en la cara, en la boca, me dio patadas; todavía no sé cómo pude sacármelo de encima. Hace 20 años que venimos reclamando que hagan algo con ese descampado”, dijo.

“Este tipo no estaba en sus cabales. Yo hoy lo puedo contar, estoy viva y estoy de pie, pero por acá pasan madres con sus niños y niñas todo el tiempo, es un peligro”, cerró.