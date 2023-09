Antonela Roccuzzo mostró por dentro las divertidas instalaciones de la escuela Montessori de su hermana

El colegio Montessori Cocoon ya es una realidad en Funes, y Antonela Roccuzzo no dudó en mostrar como quedaron las instalaciones del establecimiento que abrió su hermana Paula junto a tres socias. Mucho verde y plagado de espacios recreativos, así es la escuela de la familia Roccuzzo.

La esposa de Lionel Messi compartió un dinámico video que muestra por dentro las instalaciones “de diversión y aprendizaje” para que los niños puedan seguir aprendiendo en el predio ubicado cerca del cruce de la Ruta Nacional 9 y Güiraldes. “Con pasión y creatividad, pensando en el futuro”, detallan en el video.

“Responder a la misión de educar, acompañar la formación de seres humanos en y para la vida, entendiendo la escuela como un espacio para vivir la pluralidad y la participación”, describen en el sitio web del establecimiento. Y esto queda a la vista en los espacios lúdicos, amplios, sin horarios que muestran en las imágenes.

Al mismo tiempo, destacan que su objetivo es “brindar una educación integral de acuerdo a las necesidades sociales, intelectuales, psicológicas y emocionales, considerando a cada niño desde su individualidad: personalidad e intereses”.

Paula, la hermana de Antonela Roccuzzo, que apuesta a la educación

“Montessori llegó a mi vida gracias a mi mamá, quien pensando en mi hijo mayor, Felipe, me lo sugiere como una alternativa al sistema tradicional. Casi sin darse cuenta, Patri me dio vida por segunda vez, poniéndome en contacto con aquello que me llevaría a encontrarme con mi verdadero ser, con mi esencia, con aquello que me apasionaría tanto que con tal solo hablar de sus maravillas, el rostro se me iluminaría”, relató la cuñada de Lionel Messi en su posteo de presentación.

Carla, Antonela y Paula Roccuzzo celebrando estar juntas (@antonelaroccuzzo)

Al mismo tiempo, contó como vive la incursión de sus hijos en esta educación que difiere mucho del sistema tradicional: “Es que Montessori, para quien se adentra en el método, es mucho más que una fabulosa pedagogía. Fácilmente, se convierte en una nueva mirada ante la vida, que exige transformarse y crecer incesantemente, ante el milagro del niño que se nos presenta”.

“Descubrí que cuando lo presentado, respondía a esos intereses genuinos, no solo aprendían, sino que se divertían, lo hacían a gusto, se los veía felices. Me descubrí también a mí misma, siendo plenamente feliz, haciendo lo que estaba haciendo, guiándolos por ese camino… Lo disfruté tanto, pero tanto, que sin darme cuenta, se terminó volviendo mi camino también”, concluyó.

¿CÓMO FUNCIONA EL COLEGIO MONTESSORI DE LA FAMILIA DE ANTONELA ROCCUZZO?

La propuesta para la creación de un colegio Montessori en Funes se dividió en espacios educativos para tres franjas etarias. Así abrieron sus puertas para recibir niños y niñas desde los 12 meses hasta los 12 años.

Entre el personal de Cocoon, Paula Roccuzzo es una de las guías que se destaca por su relación familiar con Messi. Las autoridades del establecimiento explicaron que esa denominación reemplaza a la de maestra “porque su propósito es mostrar el camino”.

“Montessori es el hecho de dejar su ego aparte para entender que el protagonista del ambiente (salón) no es él sino el niño”, explicaron desde el colegio sobre el rol del docente. Así presentaron los siguientes espacios: