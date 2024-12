Amalia Granata impulsa repudio a los pesebres de Olga y Luzu en la Legislatura

El enojo de Amalia Granata por el pesebre viviente de Olga fue más allá de las críticas en redes sociales. Su partido santafesino propuso una declaración de repudio y también apuntó contra otra escena anterior en uno de los programas de Luzu TV.

“Me parece una falta de respeto a los que somos católicos”, expresó este miércoles la diputada provincial sobre la actuación de Toto Kirzner y el resto del elenco de “Mi primo es así”. Su compañero de bloque, Emiliano Peralta, planteó lo mismo en un proyecto presentado ante la Cámara baja de la provincia.

Los representantes de Somos Vida no sólo encendieron el alerta por lo que pasó en Olga. Días antes de esa escena, los panelistas de “Patria y familia” hicieron otro pesebre viviente en clave de humor que terminó con una explosión de bronca del Grinch entre Martín Cirio, Cami Mayan, y Lucas Spadafora.

En el caso de Kirzner y sus compañeros, Granata consideró que no hay nada gracioso sino ofensivo en su trabajo. Durante una entrevista en Radio con Vos, añadió: “No sé qué religión tienen los que lo hicieron ni me importa. Sabemos que esto hiere”.

¿Qué dice el proyecto contra los pesebres de Olga y Luzu?

Los legisladores de Somos Vida quieren que la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe declare su repudio a las parodias de la escena de la Natividad del Señor. El proyecto se refiere tanto a Olga como a Luzu.

Granata y sus compañeros de bloque consideran que los canales de streaming incurrieron en “graves ofensas contra la fe cristiana”. También criticaron a los actores y panelistas por “violentar la tolerancia y convivencia pacífica de los distintos credos religiosos”.

Los diputados argumentaron que cada programa hizo representaciones “blasfemas” y de “mal gusto” antes de Navidad. Previamente aclararon: “No hemos de pretender que todos compartan la importancia de esta fecha, pero lo mínimo, sí, es exigir la tolerancia y el respeto”.

Los integrantes de Somos Vida enfatizaron que la declaración no implica censura alguna de lo que hicieron Luzu y Olga. En cambio, consideraron necesario el repudio frente a “actos completa e innecesariamente ofensivos contra gran parte de la comunidad”.