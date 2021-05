Luego de ser denunciado por el joven Arturo Juárez, quien acusó al concejal de Tolhuin por agresiones físicas contra su persona, en oportunidad de encontrarse ambos en el estacionamiento del supermercado ubicado en avenida San Martín al 1600, el Juez de Instrucción, Daniel Cesari Hernández, resolvió la situación procesal de Muñoz.

El abogado defensor del concejal tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de apelación al procesamiento dictado, en caso de no efectuarlo y de no actuar la querella, que representa a la víctima, como así también la Fiscalía, la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral o bien buscar un acuerdo a través del Centro de Mediación judicial, en razón a que el delito no se cometió en el ejercicio de su funciones como concejal.