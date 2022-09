En el marco de la conferencia de prensa brindada por representantes de un amplio espectro político, sindical y social luego del atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, expresó que “quiero agradecer a todos y a todas los que estamos tanto aquí en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin participando de este mensaje”.

“Lo que sucedió ayer es un punto de inflexión, no solo en la vida política sino en la vida social e institucional. Hoy uno tiene que reflexionar mucho sobre como contribuye a la paz social o como contribuye a esta grieta que es negocio de unos pocos”, recalcó.

Gustavo Melella, expresó que “quiero agradecer a todos y a todas los que estamos tanto aquí en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin participando de este mensaje”. Foto: Prensa

Asimismo, el mandatario indicó que “podemos tener diferencias ideológicas y eso está bien, porque tiene que ver con la pluralidad. En nuestra provincia vivimos en paz, vivimos cuidándonos unos a otros y respetándonos a pesar de las diferencias. Pero lo que sucedió que por milagro no fue peor nos tiene que hacer pensar desde la política, desde los referentes gremiales que todos los días construyen la paz social, desde los movimientos sociales hasta los comunicadores sociales”.

“Hoy tenemos que defender no solo a una persona, tenemos que defender la institucionalidad y la paz social de todos, porque le pasó a la Vicepresidenta pero le pudo haber pasado a cualquiera. Esto no tiene que suceder más en Argentina. Desde el extremo sur de nuestra patria queremos mandar un mensaje de paz y defender la democracia. Por eso hoy todo el arco político, sindical y social está presente diciendo que no queremos violencia y queremos la paz”, agregó.

Finalmente, el Gobernador dijo que “cada uno de nosotros deberá reflexionar. De mi parte también quiero dar un mensaje de solidaridad con la Vicepresidenta y su familia y pedir que recuperemos la paz social”.

Por su parte, el Intendente de Río Grande, Martín Pérez sostuvo que “lo ocurrido es extremadamente grave. Primero por la salud física de una persona que es la Vicepresidenta de la Nación y una de las figuras políticas más importantes de la Argentina. Segundo porque esto que sucedió tiene que ver con un golpe muy duro para la democracia. Me cuesta mucho remontarnos a tiempos donde la violencia política era cosa de todos los días. No queremos que la argentina se transforme en eso”.

“Lo que ocurrió ayer es extremadamente grave y tenemos que tomarlo como un punto de inflexión” reiteró el Intendente y recalcó que “debemos pensar qué democracia queremos hacia adelante. Los presentes debemos construir una democracia más firme, sin violencia”.

“Quiero expresar también mi solidaridad con Cristina. Hay que valorar la importancia que tiene la paz social. Hoy va a haber movilizaciones en todo el país. Pido a todos los vecinos y vecinas que lo hagan con respeto, en paz. Invito a todos a que reflexionemos sobre los discursos de odio porque terminan en situaciones de violencia política como la de ayer. Vamos a hacer de nuestra parte lo que corresponde para sostener la paz social y construir una democracia más fuerte”, concluyó.

A su turno, el Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington declaró que “tengo que destacar la buena voluntad de dirigentes y representantes de diferentes espacios sindicales, sociales y políticos que están presentes. Nos convocamos para dar un solo mensaje que es el que todo buscamos. Lo sucedido ayer no solo fue un atentado contra la Vicepresidenta sino contra la democracia y las instituciones, contra esa historia que tanto nos constó”.

Participaron de la conferencia via remota desde Ushuaia la Vicegobernadora Mónica Urquiza acompañada de Legisladores y Legisladoras de diversos bloques y de autoridades provinciales. En Tolhuin estuvieron junto al Intendente Daniel Harrington representantes políticos, sociales y sindicales. En Río Grande se hicieron presentes junto al Gobernador Melella y al Intendente Pérez autoridades Provinciales, Municipales, Concejales, Legisladores y Legisladoras provinciales y nacionales y representantes de sectores gremiales y sociales.