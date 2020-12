Los estudiantes realizaron una caravana con “bocinazo” y una “sentada frente a la Casa de Gobierno en reclamo de que se efectúen en forma presencial los actos de colación “con todos los protocolos que correspondan”.

María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) sostuvo en declaraciones radiales que no habrá actos en forma presencial “por recomendación sanitaria, no es un capricho, son criterios para cuidarnos a todos”.

“Hemos decidido que vamos a hacer los actos virtuales, mientras esperamos con ansiedad la vacuna, somos optimistas y quien dice, quizá en febrero o marzo podamos cerrar el año como corresponde y también iniciarlo, por supuesto”, remarcó la funcionaria. “Los ministros nos comprometimos en el Consejo Federal a cuidar tanto el derecho a la salud como a la educación y somos optimistas de poder concretar estos actos en febrero o marzo”, precisó.

La presidenta del CPE aseguró: “Si no podemos garantizar que no haya contagios ni muertes por coronavirus, hacer estos actos es descabellado y no estamos acá para tomar decisiones irresponsables para caer simpáticos”.

Por su parte, la estudiante Azul Ghirardi, destacó que los jóvenes piden que “se haga el acto de colación de grado, de manera presencial, con todos los protocolos que corresponda”, porque saben “la situación en la que está Gallegos, la Argentina y el mundo”.

Según indicó, la movilización empezó hace dos semanas por las redes sociales,mientras “los adultos se encargaban de hacer todo lo legal o administrativo”, pero que notaron que no eran escuchados así que con otros estudiantes de otras ciudades santacruceñas decidieron “manifestar de la forma que cada localidad decidiera”. Girardi explicó que “cada colegio, dependiendo de sus instalaciones y la cantidad de alumnos, presentó un protocolo”.