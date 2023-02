Diego, el viajero bonaerense que hará 3000 kilómetros en bici para luchar contra la crisis climática

Las aventuras comienzan cuando uno decide irse de su zona de confort, y eso es lo que hizo el bonaerense Diego Colombo. Luego de dedicar toda su vida a viajar, decidió sumarle a su mochila el activismo, y con ello organizó una travesía de 3000 kilómetros en bicicleta para concientizar sobre la crisis climática.

La misma comenzará el próximo domingo 26, cuyo objetivo es llegar al Glaciar Perito Moreno, según contó a VíaPaís. Este destino, sin embargo, no fue elegido al azar: se trata de un recurso hídrico de suma importancia, el cual él aún no conoce y representa un símbolo del cuidado del planeta.

Desde que tiene memoria, Colombo -oriundo de la localidad de Banfield- se ha sumergido en distintos viajes. Para él es una actividad fundamental que realiza bajo pura pasión, la cual le permite explorar y conocer otras culturas, personas y gastronomías.

Para Diego, viajar es lanzarse a una aventura

“Hay quienes prefieren estar en un hotel all inclusive tirado en la playa. Pero yo voy más a la aventura y trato de verlo desde distintos lugares; comer no lo que comen los turistas, sino lo que come la gente en la calle, y a veces buscar lugares que no sean tan masivos”, comentó.

Recorrer es una pasión llena de adrenalina, y aquello que lo hace tan especial para él es buscar lo alternativo, alejarse e incomodarse: “Para mí se trata de no ir a lo seguro y lo fácil siempre. Viajar es conocerse a uno mismo, y más cuando se hace solo”.

Su madre cuenta que el primer viaje en el que se embarcó lo hizo al año de vida, cuando junto a toda su familia se subió a su Renault 12 y se trasladó a Córdoba. Lo cierto es que conoce muchas provincias argentinas, y por vueltas del destino ha logrado adentrarse más de lo que pensaba en ellas.

Diego Colombo, el viajero bonaerense que hará 3000 kilómetros en bici para luchar contra la crisis climática. Foto: Instagram

“Con el tiempo tuve la fortuna de conseguir un trabajo de bancario viajante. Viví en La Rioja, Misiones, Salta, Corrientes, Neuquén, estuve en Mar del Plata, General Roca, fui a Río Negro donde volví a visitar Bariloche y también estuve en Viedma. Fui conociendo, viajando y viviendo”, recordó.

Y como la vida para Diego es un viaje, su pasaporte salió del país en varias oportunidades, hambriento por conocer más. Primero comenzó con travesías cortas en Tailandia, México, Uruguay y Brasil, pero sus ganas de nuevas experiencias lo superaron.

Para Diego, viajar es una aventura que permite conocerse a uno mismo y crecer. Foto: Instagram

Lejos de estar satisfecho, comenzó a fantasear con saber lo que es vivir afuera. Así, hizo un Working Holiday y logró tener la VISA en Nueva Zelanda, donde laburó en jardinería y como paisajista. Antes de terminarla, sin embargo, decidió irse, pero no estaba listo para detenerse allí.

Entonces, continuó su historia: “Como tengo ciudadanía española, tiempo después me mudé a España. Allí conseguí un empleo de finanzas y luego, en República Dominicana, uno de hotelería y turismo, una oferta en Bayahíbe que no podía perder”.

“Salvemos el suelo”, el movimiento que busca concientizar sobre el cambio climático

Con la llegada de la pandemia, su residencia en la isla se vio interrumpida y debió regresar a Argentina. No obstante, su país de origen lo recibió con nuevas experiencias para crecer, historias para contar, anécdotas para reír y objetivos por cumplir.

Su inclinación hacia los temas ambientales siempre estuvo presente. Incluso, fue miembro de Greenpeace y aportó a la organización durante años, pero no le era suficiente; necesitaba actuar y así lo decidió.

Fue su misma pasión por las aventuras la que le dio dicha oportunidad. “Esta cuestión de viajar y buscar hace que uno termine conociendo distintas culturas y pensamientos. A mi desde hace mucho tiempo me interesa el mundo del oriente, todo lo que es India, Tailandia, el budismo, el taoismo”, comenzó relatando.

"Salvemos el suelo", el movimiento ecológico del que forma parte Diego. Foto: Gentileza

Entonces, añadió: “Así llegué al creador de ‘Salvemos el suelo’, Sadhguru, un yogui. Es considerado una de las personas más influyentes de la India. Encontré a este líder por el simple hecho de estar viendo videos de YouTube, leyendo, conociendo y buscando en internet”.

Se trata de un movimiento global cuyo objetivo es hacerle frente a la crisis del suelo. ¿Cómo? Reuniendo a personas de todas partes para abogar por la salud de la tierra y apoyando a los líderes de todas las Naciones a fin de establecer políticas y acciones que aumenten el contenido orgánico en el suelo cultivable.

Esta organización, surgida en 1998, es más conocida de lo que parece. Cuenta con el apoyo de distintas personalidades y agrupaciones, como la OMS, la ONU e incluso varios artistas destacados como Maluma.

La conciencia en el medio ambiente: un proceso lento, pero seguro

Las consecuencias que genera el cambio climático hacen que sea casi inevitable no hablar de ello. Según Diego, la conciencia en el medio ambiente a lo largo del mundo se está dando de forma lenta, pero segura.

“Hay que tener paciencia y ser positivo, porque los cambios no se dan de un día para el otro. El movimiento comienza por generar conciencia, y va desde el lado del amor, del acompañamiento, por ahí no tanto desde el lado más violento”, argumentó desde su lugar de activista.

En base a lo que explicó, el ser humano siempre tiene avances y retrocesos, pero al final, son más los avances que los retrocesos. Su granito de arena también está en esta gran travesía que lo espera, y que dará comienzo el próximo domingo 26 de febrero.

Una de las cosas que suele hacer Diego es visitar lugares no tan conocidos. Foto: Instagram

Según lo estipulado, su viaje duraría 60 días pedaleando, durante los cuales dará charlas en escuelas y comunidades hasta llegar al Perito Moreno, en Santa Cruz. No obstante, y como es común en él, le gustaría poder continuar esta aventura por Latinoamérica.

“En ese tramo, quisiera juntar cartas para mostrarle a las autoridades políticas estos movimientos, que así vean que hay gente preocupándose por el medioambiente y organizaciones que luchan por él. Pretendo recolectarlas y acercarlas al Congreso”, anticipó el viajero, quien también se recibió como comunicador.

Durante este año de elecciones, dicha iniciativa parece apuntar a que desde la política se logren tomar medidas al respecto. Que este tema se coloque más en la agenda argentina y comience a ser un debate cotidiano.

Con las maletas casi listas, mucho entrenamiento y un poco de nervios, el bonaerense está preparándose para emprender un nuevo viaje, el cual será sobre dos ruedas. Sin embargo, no irá solo, pues un movimiento global lo acompañará en la adversa ruta patagónica.

