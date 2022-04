El veterano Andrés Fernández Cabral estaba de baja en el ejército cuando lo llamaron para reincorporarse a la fuerza y combatir en la Guerra de Malvinas. Tenía 21 años recién cumplidos y debió integrar el Comando de Comunicaciones. Hace 34 años se mudó a Río Gallegos para estar más cerca de las Islas y estrenó una obra de teatro basada en las cartas que recibió cuando luchó en Malvinas.

El veterano nació en Libertad, partido de Merlo en la provincia de Buenos Aires. Cuando terminó la Guerra decidió buscar un lugar para instalarse que le permitiera recordar Malvinas. Fue entonces que llegó a Río Gallegos, una de las ciudades que vivió la batalla en carne propia la lucha.

Andrés decidió buscar un paisaje que le recordara a Malvinas y lo encontró en Río Gallegos. Foto: Facebook

“Llegué a Río Gallegos buscando el lugar en el mundo que se pareciera al paisaje de Malvinas. Al principio no lo reconocí pero cuando alguien que conocía me llevó a pescar, dije es este”, asi que tramité mi pase y se concretó en 1988″, contó Fernández en diálogo con Télam. Instalado desde hace 34 años en Santa Cruz, Andrés reconoció que no solo encontró el paisaje que tanto anhelaba sino también “un pueblo que nos entiende a los veteranos porque vivió esa circunstancia como en ninguna otra parte del país”.

Las cartas que ayudaron durante la lucha y sanaron las heridas de la pos guerra

Mientras combatía en Malvinas, Andrés recibía cartas de sus familiares y amigos que llegaban en el avión Hércules y le daban fuerzas para seguir luchando. “Mi familia, mi hermana de 7 años y mis compañeros de la escuela me escribían. Las cartas eran sumamente importantes porque daban mucho aliento. Yo creo que si hoy los argentinos leyeran lo que escribieron en esa época, nuestro país sería diferente”, afirmó.

Su familia y amigos le enviaron cartas cuando estaba en Malvinas. Tras la guerra, esas palabras lo ayudaron a sanar las heridas. Foto: Facebook

Andrés protegió con su vida las 200 cartas que recibió y leía durante las noches en voz alta. Las guardó en un “pozo de zorro comunitario”. Cuando se produjo la rendición y tras quedar como prisionero de guerra durante cinco días, tuvo que ingeniárselas para esconderlas entre su ropa holgada para que no sean descubiertas. Más tarde. esas cartas que tanto lo ayudaron durante en el campo de batalla, le permitirían sanar las heridas de la pos guerra.

Andrés durante su obra "Silencio Ficticio", basada en las cartas que recibió en Malvinas. Foto: Facebook

Durante su adolescencia, Andrés estudió teatro con el actor Juan Carlos Thorry. Estrenó en El Calafate su propia obra de teatro, un unipersonal llamado “Silencio Ficticio”. Estaba basada en las cartas que recibió durante la Guerra. Fue a partir de eso y gracias a un intercambio que tuvo con un veterano que estaba entre el público que pudo entender realmente lo que vivió en las Islas.

Comunicaciones, la tarea de Andrés Fernández durante la Guerra de Malvinas

Andrés, había hecho el servicio militar en el Ejército en el Comando de Comunicaciones del Regimiento de Mercedes, Buenos Aires. El 7 de abril de 1982, unos días después de su compañeros número 21, recibió un llamado para reincorporarse a la fuerza y viajar a las Islas Malvinas a luchar contra los ingleses.

“De Mercedes nos llevaron a El Palomar el día lunes posterior a Semana Santa, que era 11, y nos trajeron al Sur, en un avión 707. Eramos 250 sentados en el piso espalda con espalda con el fusil en el medio de las piernas”, contó.

Andrés Fernández estuvo en el area de Comunicaciones durante Mlavinas Foto: Facebook

Andrés llegó a Río Gallegos en la madrugada del 13 de abril: “Nos hicieron sacar los bolsos y los pasamos a un avión más chico en el que viajamos a Malvinas. Era todo un caos de aviones, helicópteros, parecía una película”. Una vez que salieron del aeropuerto caminaron por una ruta al amanecer y con el mar de fondo se toparon con el cartel de Airoport Stanley.

Durante la Guerra, Fernández estuvo en el Comando de Comunicaciones, grupo encargado de construir, reparar y armar líneas telefónicas desde el Comando hasta las posiciones de combate. “Cuando se cortaban las líneas íbamos corriendo con el cable hasta donde estaba cortado, en la oscuridad y con la cinta congelada lo tratábamos de reparar y siempre escuchábamos ruido, porque claro, estábamos en el medio del combate”, relató el veterano.

