Un nuevo hecho de violencia se registró en las últimas horas en Río Cuarto cuando un taxista y un remisero se pelearon por un lugar en la calle. El primero terminó en el hospital por la magnitud de los golpes recibidos.

//Mirá también: Sur de Córdoba: alumno habría disparado un arma en el aula

El taxista, identificado como Guillermo Argüello denunció que fue atacado por el otro chofer tras pedirle que se corra de la parada de taxis ubicada frente al Hospital San Antonio de Padua. “Le pedí que se corriera. No quiso. Le dije que no salgo a pelear sino que a trabajar. Y ahí me amenazó con un palo desde adentro del auto”, indicó el hombre en diálogo con LV16.

Más adelante, Argüello contó que cuando se dio vuelta para volver a su vehículo, el remisero “se bajó del auto y nos trenzamos en pelea”. Y detalló que sufrió dos heridas de consideración en el rostro.

//Mirá también: Río Cuarto: la bala dio en el celular y se salvó de morir

“Me dieron tres puntos en cada herida”, lamentó el hombre. “Yo salgo a la calle a trabajar no salgo a la guerra, como algunos que salen con un palo”, concluyó.