Más calmado que aquella vez en que estalló con insultos para sus colegas por su falta de apoyo, el fiscal Julio Rivero dio su opinión sobre lo que recibe de la sociedad de Río Cuarto y su descrédito hacia el juicio por la muerte de Nora Dalmasso, hecho que él atribuye al paso de los años sin resolución.

Consultado por periodistas que lo aguardaban en Tribunales del Imperio, el Fiscal Julio Rivero consideró: “Lo que advierto no es un descontento, sino que es como que a la gente ya ni siquiera le interesa el juicio, me parece que pasa por ahí el descrédito”, expresó el funcionario judicial.

El juicio que sigue un curso errático está entrando en su recta final, luego de que se acordó entre las partes prescindir de 160 testigos que no aportarán nada a la acusación, no hace bien a la imagen de la Justicia en general, aunque Rivero opinó que en realidad en este caso pasan otras cosas: “A la opinión pública la veo como desinteresada de lo que pasa en el juicio como un ‘ya me cansó’, desentendida del juicio”, sostuvo.

“Siento que no piensan que es un circo, sino que está desentendida y hasta desganada la opinión pública en general”, cerró el fiscal.