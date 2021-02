El hombre había solicitado al Instituto de Seguridad Social Seguros y Préstamos (InSSSeP) que incorporen a su jubilación ítems que hasta el momento no los percibía, pero la entidad no le daba respuestas.

Según el informe de la Policía del Chaco, el hombre de 70 años de apellido Rinessi fue encontrado muerto en su vivienda de calle Fallucho 186 de Resistencia.

Al llegar los agentes policiales y el médico forense en turno, confirmaron que había muerto y que se trataba de un suicidio.

De acuerdo a conocidos del hombre, también jubilados, el viernes 12 Rinessi se reunió con la secretaria de la vicepresidente del InSSSeP, Mabel Viña Simoncini, luego que la funcionaria no accedió a atenderlo. Aquien quería plantearle “la necesidad de una respuesta para el cobro de un reajuste establecido en el mes de agosto de año 2019”.

Previo a su drástica determinación, luego de regresar del organismo provincial, Rinessi comentó el viernes en un Grupo de WhatsApp: “estoy muy deprimido de tanta lucha y de no lograr ninguna respuesta de las autoridades del INSSSEP. Este viernes estuve nuevamente en el INSSSEP y me atendió la secretaria de la contadora Simoncini porque la vicepresidente no me dio audiencia”, había contado Rinessi.

Para cerrar el mensaje amenazó con quitarse la vida si no recibía respuestas.