El presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, junto a legisladores de su bancada presentaron un pedido de informes a fin de requerir al Poder Ejecutivo provincial la nómina de ciudadanos chaqueños inoculados con las vacunas Gam-COVID-Vac (Sputnik V), Covishield u otras si correspondiese en el marco de la pandemia COVID-19.

“Hemos visto en los medios de comunicación la aplicación de vacunas a personas a las que no les correspondía por no estar incluidas en los grupos prioritarios. Pienso que es el caso de algunos legisladores y funcionarios del Gobierno provincial entre otros. Ni siquiera se ha concluido la vacunación al personal sanitario, no se comenzó con la vacunación a los docentes a pocos días del comienzo del ciclo lectivo o al personal de las fuerzas de seguridad que también están al frente de esta pandemia”, aseguró Carim Peche.

El legislador chaqueño recordó que el Ministerio de Salud de Nación definió grupos prioritarios de vacunación al personal de establecimientos de salud públicos y privados, los adultos mayores de 60 años, el tercer grupo, personal de las fuerzas armadas, de seguridad y de servicios penitenciarios, el cuarto grupo adultos de entre 18 y 59 años que presentan factores de riesgo, el quinto grupo personal docente y no docente para finalizar con un plan de vacunación masiva.

En ese marco, la bancada que representa a la oposición en la Legislatura del Chaco solicitó que el Ejecutivo provincial informe de manera detallada cómo y a quién se ha vacunado desde el inicio de la campaña de inmunización contra el COVID-19.