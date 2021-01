El gobierno del Chaco instalará un sendero memorial en el Parque de la Democracia de la capital chaqueña para recordar a las víctimas del holocausto y fomentar el conocimiento sobre lo sucedido en la segunda guerra mundial.. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich, quién encabezó este miércoles junto a la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, el acto por el 76° aniversario de la shoah, Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

Remarcó la importancia de la memoria colectiva para que no se repitan nunca más crímenes de lesa humanidad. El 27 de enero, se recuerda la liberación de Auschwitz por la llegada de las tropas soviéticas. “Cuando uno mira la magnitud de la masacre, es necesario implementar políticas de Estado para la conmemoración y afianzar la memoria colectiva del pueblo chaqueño para decir nunca más al sufrimiento de miles y miles de personas”, resaltó Capitanich.

Recordó también que la shoah se encuentra instituida en el sistema educativo provincial y remarcó la importancia de la creación del “memorial de los justos de las naciones” en el Parque de la Democracia. “Es muy importante la política de Estado para conmemorar un crimen que se llevó a seis millones de miembros de la comunidad judía”, aseguró.

Uri Jaraz, presidente de la Comunidad Judía de Resistencia, agradeció la presencia de las autoridades provinciales ya que sostuvo que para la comunidad Judía se trata de una fecha muy importante. “Que podamos recordar esto para que no se vuelva a repetir y sobre todo organizado desde la provincia para nosotros tiene un gran valor”, dijo.

Por su parte el presidente de la Juventud Judía de Resistencia, Eitan Jaraz, expresó que el movimiento juvenil tiene una importante misión, la tarea y la responsabilidad como educadores. “A partir del espacio educativo, debemos generar en nuestros alumnos la conciencia y el conocimiento de lo sucedido, como así también lo trágico, para que no se repita en el futuro. Todo lo que sucedió debe ser enseñado, analizado y recordado por siempre, luchando por la memoria más que para no olvidar, para no repetir”, finalizó.

Para finalizar, Dubi Jaraz integrante de la comunidad expresó que es de gran importancia el monumento a las víctimas que se encuentra ya en Resistencia, y resaltó la importancia del sendero de “Los Justos de las Naciones”. “Un proyecto que toma forma y que en su concepción está lo vivencial, desarrollando un espacio donde se pueda ver lo trágico y por otro lado, que sea un hito estético y que se destaque. Tratamos que tenga un mensaje claro que sirva para educar y para vivenciar lo sucedido”, dijo.

Además adelantó que alrededor se plantarán aproximadamente 200 árboles, un compromiso ético y moral de nuestra generación. “Queremos ponerle nombre a los pequeños actores que han salvado y dado vida, por eso los “justos de las naciones” y la idea de representarlos en las distintas acciones”, aseguró.