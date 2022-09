La mujer que denunció a su esposo por violencia de género en Ushuaia arribará este viernes a Villa Ángela

Después de la denuncia pública y judicial que hizo Carla Kirstein a su esposo, el juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, por violencia de género, las autoridades otorgaron el permiso a la chaqueña para volver a su ciudad natal. Mañana viernes, la mujer llegará a Villa Ángela.

Finalmente, la mujer logró que su caso salga a la luz y la justicia actúe. Según pudo saber Diario Norte, Kirstein saldrá de Ushuaia este jueves rumbo a Buenos Aires y de allí partirá a Villa Ángela.

Los preparativos de Carla Kirstein para regresar al Chaco

Después de que la chaqueña publicó los videos en los que denunciaba a Marcelo Guzmán por violencia de género, su caso tuvo una gran relevancia pública a nivel nacional. La pareja vivía con sus hijas en Ushuaia y la mujer pedía volver a Villa Ángela porque no soportaba más la tortura que vivía.

Así fue que mucha gente comenzó a difundir el video en solidaridad con Carla, para que la justicia de la provincia haga algo al respecto.

En diálogo con FM del Pueblo, la chaqueña contó que ahora está más tranquila gracias a las medidas que dispusieron los funcionarios. “Estamos con los últimos preparativos y es una mezcla de sensaciones, porque uno deja atrás 12 años”, expresó.

Carla Kirstein rumbo a su hogar. Foto: Redes sociales

“En un primer momento, luego de hacer la denuncia, me encontré sola y desamparada porque desde el Poder Judicial se tomaron las mínimas medidas que se toman en estos casos, jamás me imaginé que el video iba a tomar la repercusión que tomó, pero gracias a eso conseguí representación legal que no tenía, porque no querían tomar el caso, y una serie de cosas que se fueron facilitando”, dijo la mujer.

Luego, agradeció el acompañamiento de toda la sociedad de Tierra del Fuego y el resto del país, “porque he recibido mensajes de aliento y de apoyo y eso, aunque no lo crean, cuando uno atraviesa estos momentos en los que se siente tan solo, es un montón”, señaló Carla.

“Gracias a Dios y la ayuda de todos se fueron agilizando las cosas y aunque yo me voy todo sigue, la causa penal y de familia, pero ahora con otra tranquilidad cerca de mi familia”, agregó Kirstein.

Ushuaia: denunciaron a funcionario judicial por violencia de género Foto: Que te pasa TDF

Por último, la víctima de violencia de género declaró que no pide venganza, “solamente justicia”. Ella quiere que “se pueda allanar el camino para que no haya otras Carlas”. Por eso, es importante que “las mujeres que están atravesando por la misma situación o situaciones similares tomen la decisión de dar el primer paso, que es la denuncia, porque uno no está tan sola como cree”.