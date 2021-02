En la primera sesión del año, la Legislatura provincial confirmó la transferencia de $1.400 millones de Anses al sistema previsional chaqueño. En ese contexto, los legisladores de la oposición manifestaron su desacuerdo asegurando que eso podría afectar a los jubilados de la provincia.

Sin embargo, el presidente del InSSSeP, Antonio Morante, clarificó esta situación y aseguró que el pago del 82% móvil para los jubilados provinciales “está garantizado”. “Esto no es la entrega del sistema, ni el cambio de reglas ni nada que se le parezca. Al contrario, estamos defendiendo el sistema previsional del Chaco, estamos defendiendo lo que nos corresponde”, aseguró Morante en diálogo con Radio Provincia.

INSSSEP Chaco

El titular del InSSSeP señaló que la transferencia aprobada en la Legislatura servirá para “compensar parte del enorme déficit previsional que tenemos”. “Lo que hizo Capitanich es reclamar un derecho que le corresponde, y tuvimos la suerte de que las autoridades nacionales entendieran esa situación. $4 mil millones fue el déficit de la caja previsional del 2020 y fueron compensados con este giro”, analizó.

Por otra parte, adelantó que el Instituto ya ha enviado “cada una de las planillas que pidió Anses para seguir trabajando en ese modelo de cálculo y que ese financiamiento no se interrumpa”.

En relación a las acusaciones emitidas desde el núcleo de la Unión Cívica Radical (UCR), el funcionario recordó que durante los años 90′ Chaco no transfirió su caja previsional a Nación, por lo cual “tiene total y absoluta independencia”.

Antonio Morante asumió como Presidente del INSSSeP y aseveró que trabajará para eliminar el plus médico\u002E

Además, explicó que en los pactos fiscales firmados durante el acuerdo, las provincias que no transfirieron su sistema previsional tendrían el beneficio de ser financiadas por el sistema nacional en casos puntuales: “Es ahí donde surge un acuerdo de que Anses debería financiar déficits previsionales de estas cajas”, señaló.

“Chaco, que no transfirió su caja previsional y que no la va a transferir porque la Constitución Provincial define esto, en algunas oportunidades recibió dinero para cubrir parte del déficit previsional que tenemos, pero hace algunos años no estuvimos recibiendo nada. Justamente, durante el gobierno de Mauricio Macri, Chaco recibió una sola vez dinero en concepto de aportes para subsidiar el déficit previsional”, indicó Morante, y sumó que “durante la gestión de Macri, el Anses dictó una resolución donde cambió la forma de calcular con las condiciones de empleados nacionales, y nosotros tenemos otro sistema, entonces decían que teníamos superávit y por 3 años no mandaron un peso”.

Legisladores aprobaron la transferencia de $1.400 millones de Anses al sistema previsional chaqueño. Prensa Legislatura del Chaco

En cuanto al concepto de “armonización”, que fue otro de los blancos de ataque del frente opositor, el titular de InSSSeP aseguró que “el primer gobernador que firmó un pacto de armonización de la caja fue Ángel Rozas en 1999”, y agregó que “Capitanich fue el que dictó una Ley y pidió una enmienda constitucional blindando el sistema previsional del Chaco en el año 2009”. En ese sentido, volvió a insistir en que en la provincia “está garantizado el sistema previsional que está establecido en el Artículo 75 de la Constitución Provincial”, y remarcó que esto “no se va a tocar. Ni siquiera está en discusión”.

Al dirigirse a la oposición, el funcionario fue tajante y aseguró “como siempre mienten los radicales”, y señaló que “en un año electoral como el que estamos viviendo ya se están preparando todos los partidos, las agrupaciones, y entonces es importante estar en la información. Y no hay mejor cosa para los radicales que salir a mentir, como siempre hacen, es más fácil armar una nota en un tuit, desinformar a la gente para se preocupe, para que se angustie, para que estén alterados”.

A su vez, agregó, en relación a los opositores, que “como no tienen argumentos, no tiene proyectos, no pueden debatir nada, ni siquiera pueden demostrar algo que hicieron durante su gestión, entonces lo único que hace es meter miedo, mentir, desinformar”. “En el transcurso de las próximas semanas la gente se va a dar cuenta de que mintieron”, concluyó.