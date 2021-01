Más de 900 chaqueños y chaqueñas con factores de riesgo se inscribieron en la plataforma digital “Elijo vacunarme” para acceder con prioridad en un futuro a la vacuna contra Covid-19 dentro de la Campaña Provincial de Vacunación.

La ministra de Salud Pública, Paola Benítez, destacó el éxito del registro online y señaló que los especialistas en enfermedades crónicas y no transmisibles evaluarán cada solicitud y posteriormente comunicarán por correo electrónico los turnos para el suministro de la dosis.

Entrevistada por Radio Libertad, Benítez destacó el éxito y la adhesión de la ciudadanía a la plataforma digital “Elijo vacunarme” donde las personas con factores de riesgo pueden registrarse para a futuro acceder de manera prioritaria a la vacuna Sputnik V contra Covid-19.

La titular de la cartera sanitaria explicó que “tuvimos una muy buena aceptación de parte de la gente: ya tenemos más de 900 personas que ingresaron a la plataforma y se anotaron. El registro tiene un doble impacto porque no solo nos ayuda para saber el número de personas incorporadas a la lista de ciudadanos con personas con factores de riesgo que ya teníamos, sino también podemos tomar conocimiento de las personas que no estaban diagnosticadas y que ahora podemos sumar a una base sanitaria no sólo para la vacuna sino también para un posible diagnóstico y para brindarles la atención que necesitan”.

Además señaló cómo es el proceso de evaluación y de validación de las solicitudes de personas con factores de riesgo para acceder a la vacuna. “Estamos trabajando sobre el autotest sanitario para mejorar la respuesta y las validaciones a las solicitudes: las respuestas se van a brindar por mail luego de la evaluación de los cuestionarios que realizarán los especialistas en enfermedades crónicas, de factores de riesgo y de diferentes patologías. Posteriormente se comunicarán con quienes se inscribieron no solo para darles un turno para que se vacunen cuando esté la dosis esté, sino también para consultarles por la accesibilidad de asistencia médica y brindarles lo que necesiten. De esa manera también vamos captando nuevos pacientes”, detalló.

El formulario para inscribirse se encuentra en: https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/ Prensa Ministerio de Salud del Chaco

“Elijo Vacunarme”

Para acceder al formulario, los ciudadanos interesados deben ingresar al link https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/. Una vez en la página, la plataforma pide verificar la identidad de la persona a través de la página web: https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login, donde se debe ingresar CUIL y clave y también se puede crear el usuario, en caso de no tenerlo. Allí se completa el formulario para que luego sea evaluado por los profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia.

En el mismo sitio, una vez habilitada la campaña masiva, las personas podrán consultar el día, lugar y horario en el que podrán acceder a la vacuna. Así también lo podrán hacer quienes integren otros grupos en las próximas etapas.