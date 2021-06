El ex presidente del Colegio de Abogados del Chaco, el Dr. Amilcar Aguirre, comentó la postura del Colegio respecto al proyecto que presenta la diputada oficialista Jessica Ayala sobre la obligatoriedad de colegiación para todos los abogados y abogadas.

“En primer lugar, lo que hay que decir respecto de la colegiación legal es que los abogados hemos discutido este tema durante muchísimo tiempo a partir de una primera sanción de una Ley de Colegiación Obligatoria que no fue ni discutida ni consensuada y que por ese mismo motivo permaneció por más de 20 años suspendida en su ejecución, para luego, finalmente en el año 2012, ser derogada por la Cámara de Diputados, dando paso a una discusión que fue llevada adelante por la Comisión de Legislación General, que en ese momento estaba presidido por la contadora Elda Pértile” comenzó diciendo.

Agregó que “todos los diputados integrantes de la Comisión concurrieron a las seis circunscripciones judiciales, discutieron mano a mano con todos los abogados interesados en la cuestión de la regulación de su profesión y que eso terminó con la sanción en forma unánime por parte de la Cámara de Diputados, luego de los informes de la Comisión de Legislación respecto a un texto altamente discutido que establece las reglas básicas y generales del ejercicio profesional en el Chaco respecto de abogados y procuradores, está claro”.

“Tiene un régimen de incompatibilidades, tiene la forma en que se van a matricular, tienen un tribunal de disciplina. Existen absolutamente regulados cuáles son las obligaciones y también los derechos. Hay normas operativas procesales que abarcan no solamente los ámbitos de actuación civil, penal, laboral, sino que abarcan todos los ejercicios profesionales. Donde hay reconocimientos únicos en el país respecto de las abogadas que van a ser madres, se les daba la posibilidad de solicitar la suspensión de términos y audiencias en los en los expedientes en los que participaba, sin riesgos de caducidad, sin riesgo de negligencias profesionales, que ha sido el inconveniente que se viene sosteniendo desde el inicio del ejercicio profesional, donde las profesionales del derecho tenían que calcular la feria judicial para poder disfrutar de su maternidad y esto es un logro que se ha conseguido a través de la discusión absolutamente plural y democrática” explicó Aguirre.

Sobre el proyecto del oficialismo fue categórico: “Todos estos derechos, estas consignas que están dentro de la Ley de Ejercicio Profesional hoy día son borrados por este proyecto presentado por algunos diputados, muchos de los cuales ni siquiera son abogados y qué pretenden con esto, regular una profesión que tiene una regulación específica”.

Sobre las declaraciones de Ayala dijo lo siguiente: “Es falso lo que dice la diputada Ayala en cuanto hay un vacío legal de la colegiación, no es tal. Existe una ley sancionada por casi la unanimidad de diputados de esta provincia que regula todos los aspectos del ejercicio profesional de abogados y procuradores”.

Para finalizar presentó la postura del Colegio, aludiendo que “lo que nosotros planteamos que no se puede dar a espaldas ni de los colegios ni los consejos profesionales. Los diputados no pueden alegar representar un sector que no lo hacen a pedido de absolutamente ninguno de los colegios o consejos profesionales de la provincia y en un intento más de poner al sistema jurídico y al sistema judicial, un coto a los fines inconfesables evidentemente, del ejercicio del poder. Esta actitud, claramente poco democrática y derogatoria de derechos, es repudiada por todos los profesionales de toda la provincia, y entendemos que por este motivo no puede avanzar”.