Video: una fotógrafa viajó desde España hasta Chubut para conocer a las ballenas y logró captar un momento único de estos animales

Hay muchas historias de fotógrafos que disfrutan captar a los impresionantes animales marinos que alberga la Patagonia argentina. Sin embargo, a esta mujer también le apasiona este arte, pero además tenía un sueño: viajar a Argentina para conocer a las ballenas. No solo consiguió verlas, sino que pudo grabar el increíble momento del apareamiento de estos animales.

Irlanda Puente es española, ama la fotografía y a las ballenas, por eso, siempre supo que el lugar ideal para verlas de cerca y tomar buenas fotos era en el sur argentino, Por lo que compró unos pasajes de avión y se vino a Puerto Madryn, Chubut, a encontrárselas cara a cara.

La fotógrafa consiguió los videos más increíbles con su drone. Foto: @irlandapuente_

Su travesía no fue fácil, pero sin dudas, fue asombrosa: viajó por todo Latinoamérica a dedo hasta llegar a la Patagonia. Allí fue donde se dispuso a buscar a las ballenas. Incluso compró un drone para poder capturarlas desde otros ángulos.

“Los primeros días en Madryn nos dimos cuenta que no era lo que esperábamos, grabarlas no era para nada fácil. La mayoría de zonas son áreas protegidas y el dron no se puede volar. Parece que están cerca, pero para pillarlas a menos de un kilómetro hay que tener un buen golpe de suerte”, explicó la española.

@irlandapuente_, la fotógrafa española que viajó a Argentina para ver a las ballenas. Foto: ADNSUR

Ella contó que pasaron cuatro días de trabajo arduo, de esperar hasta por fin dar con los animales marinos. “Cuando menos lo esperábamos, lo conseguimos. Conseguimos ver un apareamiento, un salto y verlas muy, muy de cerca. Llevamos más de una semana grabando ballenas en Puerto Madryn y siento que me quedaría toda la temporada aquí”, contó.

Las imágenes soñadas de las ballenas en Chubut conseguidas por la fotógrafa española

La mujer terminó muy contenta ya que logró su mayor objetivo, que era verlas y, por añadidura, consiguió las mejores tomas y pudo presenciar cómo dos ejemplares se apareaban, lo cual describió como un momento único. “No me acabo de creer el regalo que nos ha hecho hoy la naturaleza… Eternamente agradecida ✨”, escribió en su Instagram.

“Si antes estaba enamorada de ellas, ahora lo estoy 100.000 veces más”, confesó la fotógrafa española sobre las ballenas en Puerto Madryn, quien ahora seguirá su recorrido por Brasil.