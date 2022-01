Los incendios en Chubut, dejaron un panorama desolador: “Esto es lo que queda después del incendio, muerte y más muerte”, dijo el fotógrafo chubutense, Maxi Jonas mientras filmaba a varios animales sin vida. Se estima que las llamas acabaron con alrededor de 90.000 hectáreas al norte de Puerto Madryn.

Según comentó el reportero, a pesar de que el fuego se está retirando hacia el oeste en dirección a Puerto Lobos, “no queda mucho más que se queme. No se escuchan pájaros, no se ven mariposas, no hay animales, no hay nada”.

El fotógrafo dijo que probablemente “nadie quiere ver estas imágenes, pero esto es lo que pasa y a veces, aunque no les guste la realidad es así de dura”, mientras muestra los restos que dejaron las llamas.