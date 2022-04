Miles de turistas se trasladaron a lo largo y ancho del país para descansar y recargar energías durante Semana Santa. Durante esos días surgieron varias historias y experiencias diversas, como la del platense que se olvidó el mate en el aeropuerto y recorrió varios kilómetros para recuperarlo. Esta vez un gesto solidario sorprendió a una turista que decidió descansar en la Patagonia argentina.

Carla preparó sus cosas y se dirigió en busca de un lugar para descansar durante el fin de semana XXL. Iba a acampar en Puerto Patriada y pasó por un supermercado en la localidad chubutense de El Hoyo para comprar todo lo necesario. Sin embargo, en esa visita extravió su billetera, con dinero, tarjetas y documentación, pero recién dos días después se dio cuenta. Pensó que sus vacaciones se habían arruinado, pero el gesto de una vecina, permitió que la pérdida no fuera algo para lamentar. A través de sus redes sociales contó lo que le sucedió durante Semana Santa.

El noble gesto de una vecina de Chubut

Cuando descubrió que había perdido su billetera, Carla volvió al supermercado para preguntar si alguien la había visto o podían ayudarla a localizarla. “No tenía señal para usar internet y ver si habían comprado con las tarjetas ni para llamar por teléfono para darlas de baja. Como pudimos me comunique con mi mamá y me comenta que Belén Leal la había contactado para pedirle mi teléfono”, publicó en su cuenta de Facebook.

Carla compartió en su cuenta de Facebook quien fue la mujer que encontró su billetera y se la devolvió intacta. Foto: Facebook: Carla Bartl

Carla comenzó a buscar a Belén y logró contactarse con ella para coordinar un encuentro y recuperar su billetera. Se vieron personalmente y Belén le devolvió sus cosas. Pero lo que más le impactó a Carla, fue que su billetera estaba intacta. “No faltaba un peso. Cuando me la devolvieron no quisieron recibir plata ni nada, solo las gracias y la satisfacción de saber que la billetera regresaba a su dueña”, escribió.

Carla invitó a conocer el local donde trabaja Belén en Puerto Patriada, la mujer que encontró y le devolvió su billetera. Foto: Facebook: Carla Bartl

La joven contó que Belén trabajaba en el supermercado y con su cuñada encontraron la billetera que había perdido. Carla se mostró muy agradecida con las mujeres que la ayudaron y quiso compartir la historia en sus redes sociales: “Por eso mínimamente lo que puedo hacer es realizar un llamado a la solidaridad para que todo el que lea la publicación y en algún momento vaya de camino a Puerto Patriada pase a comprar a este mercado donde ella trabaja con su tía Nancy Lobos”.