Varias fueron las personas que viajaron por distintas provincias argentinas para descansar durante Semana Santa. Varias provincias tuvieron récord de turistas durante el fin de semana extra largo. Entre ellos estuvo un joven platense que decidió recorrer el sur del país. En su viaje vivió una particular experiencia con su juego de mate.

Facundo Palacios tiene 28 años y es de La Plata, viajó a Neuquén para descansar durante el fin de semana XXL. Sin embargo, en su llegada al Aeropuerto Juan Domingo Perón tuvo algunos inconvenientes y se le extravió un objeto muy preciado. “Habíamos alquilado un auto para poder recorrer tranquilos y se ve que mientras cargábamos los bolsos el equipo de mate se nos quedó”, dijo Facundo en diálogo con LMNeuquén.

El joven olvidó su mate en el aeropuerto cuando cargaba las valijas en el auto. Se dio cuenta que lo había perdido cuando llegó a Río Negro.

Los viajeros condujeron hasta General Roca, Río Negro, donde se hospedarían por unos días. En ningún momento Facundo se dio cuenta de que le faltaban su termo y su mate. “Llegamos a la casa, nos empezamos a acomodar para acostarnos. Estábamos re cansados porque habíamos trabajado hasta último momento antes de volar a Neuquén, y cuando vimos los bolsos notamos que no estaba faltaba uno”, relató.

La odisea para recuperar el mate

Cuando se dio cuenta de que había perdido su mate, Facundo se puso a pensar que debía hacer para recuperarlo. Su teoría era que el mate había quedado en el aeropuerto cuando cargaban las valijas en el auto. Una opción era llamar y preguntar si estaba, pero era consciente de que era probable que alguien se lo hubiera llevado. Pero el equipo era tan especial que decidió hacer lo necesario para recuperarlo.

El mate había sido un regalo y tenía un significado muy especial para Facundo. Foto: Twitter @Facu_Palacios

“Fue un regalo, tiene un significado especial para mí. Entonces no sabía qué hacer porque ya había pasado más de una hora y era bastante improbable que lo encontrara, pero tenía la esperanza que, si alguien lo había agarrado, se lo dejaran a la gente del aeropuerto”, contó. Así fue como Facundo decidió agarrar el auto y dirigirse al aeropuerto neuquino para intentar encontrar su mate.

Pero todas sus teorías e ideas posibles para encontrarlo se desvanecieron ni bien llegó a destino. “Ya era pasada la medianoche cuando llegamos por segunda vez al aeropuerto y, apenas nos acercamos, vimos que el equipo de mate estaba en la misma posición que se nos había olvidado”, detalló el platense.

Facundo recuperó su mate más fácil de lo imaginado

Facundo no creía muy posible el poder recuperar su mate, pero en verdad si lo hizo. El equipo estaba en el mismo lugar donde lo había olvidado. “Es increíble el nivel de honestidad, nadie se lo llevó, hasta tenía mis auriculares adentro. Esto no debería sorprendernos, pero la verdad es que no es algo que pase muy seguido”, destacó.

Facundo compartió la historia de su mate en sus redes sociales. Foto: Twitter @Facu_Palacios

El joven decidió registrar lo que le había sucedido, sacó una fotografía del mate en el aeropuerto y lo compartió en sus redes sociales. Y no solo eso, sino que hizo una comparación muy particular. “Nos olvidamos el equipo de mate en el aeropuerto de Neuquén, volvimos a las 2 horas y estaba en el mismo lugar. Chupala Europa”, posteó Facundo en su cuenta de Twitter.

“Uno escucha tantas veces como la gente dice: ‘acá vos podes dejar una computadora en una confitería y nadie se la lleva’. Bueno, acá también pasan esas cosas, Neuquén tiene gente honesta que no toca y no se lleva lo que no es suyo”, agregó.

Facundo encontró el mate en el aeropuerto en el mismo lugar donde lo había olvidado. Foto: Twitter @Facu_Palacios

La experiencia vivida en Neuquén será recordada por siempre, pero sin dudas hicieron que Facundo guarde un recuerdo especial de la provincia y planee volver a visitarla en otro momento. “Por cosas como estas es que uno sigue eligiendo estos destinos para visitar, no debería sorprendernos, pero para quienes venimos de provincias como Buenos Aires es sumamente llamativos ver gestos como estos”, finalizó.