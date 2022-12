Fracasó la Ley de Lemas en Chubut: no se concretó la estrategia del kirchnerismo para las elecciones 2023

No hubo acuerdo en la Legislatura de Chubut y fracasó la estrategia de Mariano Arcioni, gobernador provincial, de realizar grandes reformas electorales a fin de hacerle frente a Juntos por el Cambio en 2023. El kirchnerismo no tuvo suficiente apoyo para volver a aprobar la Ley de Lemas.

El mandatario intentó establecer este régimen, de la mano de la eliminación de las PASO, para combatir al macrismo en las elecciones del 2023. Sin embargo, no lo logró aún con todo el apoyo que recibió desde Nación por parte del ministro de Economía, Sergio Massa.

La Legislatura de Chubut había prorrogado las sesiones ordinarias y el pasado jueves 22 se realizó la última del año. Con el guiño de sus aliados, Arcioni intentó avanzar con el proyecto, pero no hubo acuerdo entre el Partido Justicialista y el Frente Renovador.

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, no logró volver a instaurar la Ley de Lemas, pero sí pudo eliminar las PASO.

Referentes macristas como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Ricardo López Murphy, entre otros, viajaron hasta Rawson a fin de apoyar a la oposición. Denunciaron el accionar del oficialismo local y lo tildaron de ser una trampa electoral.

La exministra de Defensa de la Nación argumentó que buscaban acompañar a los ciudadanos de Chubut para que sus votos valgan. Según dijo, los dirigentes del PRO viajaron hasta la provincia patagónica a fin de “defender la democracia del ataque y la manipulación kirchnerista”.

Se requerían de 23 votos para la reforma, pero la falta de acuerdo no lo permitió. Entre los que votaron en contra estuvo el intendente de Comodoro Rivadavia y precandidato a gobernador por el PJ, Juan Pablo Luque. quien aseguró: “Voy a competir en el escenario que me toque competir, con cualquier regla de juego. No necesito Ley de lemas, no creo en ella y no la apoyaré”.

CHUBUT INTENTÓ INSTAURAR LA LEY DE LEMAS: CÓMO HUBIESE BENEFICIADO AL OFICIALISMO

Este régimen que intentó imponer Arcioni lo que hace es darle más chances a los candidatos del justicialismo, entre ellos al vicegobernador, Ricardo Sastre, cuyas ambiciones están en gobernar Chubut. Incluso podría haber ayudado a Luque.

Cabe destacar que la Ley de lemas permite a los partidos presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo. Luego, se le asigna a la lista más votada dentro de cada partido los votos que recibieron todas las otras.

Dicho sistema está vigente en Santa Cruz, Formosa y Misiones. La oposición lo ha rechazado en muchas oportunidades, y aunque se lo ha tildado de inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no la ha invalidado.