Una mujer estaba de viaje cuando delincuentes entraron a su casa de Comodoro Rivadavia y se llevaron su objeto más preciado: la guitarra que le regaló su padre antes de morir. A través de las redes sociales la mujer pidió ayuda para recuperarla.

El hecho ocurrió en la madrugada entre el sábado y el domingo en una casa en Km.17 en Comodoro Rivadavia. Cuando Gladys Figueroa regresó de su viaje se percató de que la ventana frontal estaba rota y al ingresar descubrió de que la guitarra que su padre le regaló cuando tenía 6 años ya no estaba.

Gladys con su guitarra, un regalo que le hizo su padre quien falleció hace 24 años. Foto: Facebook

La mujer utilizó las redes sociales para pedir ayuda y poder recuperar su guitarra, un objeto sumamente importante para ella, ya que fue un regalo de su padre fallecido. “¡Cuidala! Por favor hasta que me la devuelvas, se me desgarra mi alma porque era un regalo de mi papá, al cuál ya no tengo, la tuve conmigo 34 años, si decides venderla aviso que no anda muy bien!”, escribió Gladys en su cuenta de Facebook.

En diálogo con ADNSUR, Gladys contó que en el robo solo se llevaron la guitarra y un dvd. “Yo tenía 6 años cuando mi papá me regaló la guitarra. Él falleció hace 24 años. Yo le insistí que me comprara la guitarra y él trabajaba en el campo y se la compró a un marcachifle que eran los que pasaban a las estancias a vender en aquellos años”, dijo la mujer.

Gladys estaba de viaje cuando entraron a su casa de Comodoro Rivadavia y se llevaron su guitarra, Foto: Facebook

“Te llevaste lo mas valioso que tenía en mi hogar, no te estoy reclamando las otras cosas es mas ni me importan, no se trata de lo material es lo sentimental. Cuando me enteré que te habías robado mi Guitarra me lloré todo, por lo que mas quieras devolvemela! No te culpo si no sabes de lo que hablo del amor, de los recuerdos o sentimientos. Solo te pido que me devuelvas mi guitarra! Yo se que sería un milagros si logro encontrarme con ella de nuevo, pero sabes creo en los milagros porque Dios si existe”, escribió Gladys.

Quienes tengan algún tipo de información para recuperar la guitarra de Gladys pueden comunicarse al 2974920628.