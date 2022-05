A mediados de marzo, una vecina de Comodoro Rivadavia acudió a las redes sociales pidiendo ayuda para recuperar la guitarra que su papá, ya fallecido, le había regalado y un grupo de delincuentes se la robó de su casa. Afortunadamente, gracias a la difusión del caso, Gladys recuperó el instrumento y se mostró muy contenta.

Gladys se contactó con VíaPaís y contó como fue que logró recuperar este elemento tan preciado. “Como la nota salió en Vía País y se difundió la noticia a nivel nacional, luego de un mes y algo, resulta que la andaban vendiendo, pero la reconocieron unos vecinos”.

Gladys logró recuperar la guitarra que le regaló su papá. Foto: Facebook

La visibilidad del caso hizo que estas personas la reconocieran y actuaran para que la guitarra, que tienen mucho valor afectivo para Gladys, volviera a sus manos. La vecina comenta que no preguntó mucho sobre quién o quienes eran las personas que la intentaban vender, aunque comentó que la persona que la vio “les dijo que iban a tener problemas por la guitarra porque era conocida por las notas”.

La historia tiene un final feliz: “Regresó a mis manos, aunque un poco estropeada: con tierra y marcas, pero no importa porque la pude recuperar”, señaló Gladys y remarcó que “esa guitarra tiene un valor sentimental invaluable”, y por eso se había convencido de que no la recuperaría: “Ya había hecho mi duelo; en esas semanas estuve muy triste, pero gracias a Dios me devolvieron mi guitarra”.

“Algo hizo que les tocará el corazón a esos chicos que me la habían robado y me la devolvieron”, concluyó Gladys feliz y agradecida por tener con ella el regalo tan amado que le hizo su papá.