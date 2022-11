Un rafaelino que vive su quinto mundial cuenta su experiencia en Qatar 2022

Franco Álvarez es un verdadero personaje. Genera confianza enseguida. Seguramente, su profesión de remisero es clave para esto. Una característica clave que tiene el rafaelino, que por estas horas está viviendo su quinto Mundial masculino de Fútbol, en las lejanas tierras de Qatar. “No importa si sos hombre o mujer: antes de morirte tenés que ir a un mundial. Es la experiencia, conocer otra gente, otro país”, sentenció.

“Yo no me tomo vacaciones. Pero hago esto cada cuatro años. Es un esfuerzo, pero a lo mejor gasto la mitad de lo que gasta toda una familia en irse de vacaciones todos los años. Y es una alegría inmensa estar en otro mundial y representando al club Ferro de Rafaela, a la Liga Rafaelina de Fútbol. Estoy muy feliz”, contó en FM Galena.

“Recién ahora se está empezando a ver a la gente de Argentina. No en masa, pero más gente. Hace dos días que estoy y ya nos hicieron una nota en TyC Sports, porque éramos los primeros argentinos en llegar. Estamos parando en un hotel que es el más barato que hay. Está casi vacío: de 800 departamentos, hay 5 ocupados. Este sábado habrá un banderazo: va a explotar”, relató.

“Vengo siguiendo la Scaloneta desde que arrancó. Creo que es muy bueno el trabajo de Scaloni y aunque a muchos no les guste, de Chiqui Tapia, que se la jugó con un técnico que no tenía supuestamente suficiente experiencia y debe ser seguramente más barato que cualquier otro. Lo interesante de Scaloni es que armó un equipo sin Messi. Y una vez que lo armó, le puso la frutilla al postre. Eso va a hacer que Argentina sea candidato”, dijo.

“Cuando tenés un ticket, tenés un código que te sirve para las reservas. Con eso y un documento que tenés que tener sí o sí para entrar a los estadios, deja que vos tengas movilidad de bus y de metro gratis. Los estadios todavía los ví de lejos. Voy a ir solamente para los partidos”, indicó.

“Los partidos tienen 90 minutos y el día tiene 24 horas. Yo quiero aprovechar lo máximo posible para recorrer, para hacer amistades. El mundial no es solo fútbol. Hoy estuve de recorrida con 3 chicos mexicanos. Hoy hice de guía turístico. Pero ayer me quedé sin servicio de telefonía. Estaba buscando ayuda, y me ayudaron unos mexicanos. Acá hay amistad”, agregó.

“Por ahora, solamente conseguí ticket para Arabia Saudita. Pero no es el primer mundial que voy. No me desespero. En Argentina, hasta hace dos semanas, pedían hasta 800 dólares por un ticket. Eso es impagable. Cuando llegás al estadio, a la hora del partido, tenés revendedores que tienen 20, 50 ticket. Cuanto más cerca del comienzo, más baja el precio y llegan casi al precio de costo que eran 70 dólares. Yo conozco a un hincha de Ben Hur que en Brasil, le terminaron regalando la entrada para Argentina - Bélgica. Ahí aprendí a no desesperarme: las cosas se dan solas”, indicó.

“Llegué el 16 y la reserva del hotel era a partir del 17. Tenía que pasar un día en la calle. Empecé a juntar chicos para ir al mismo lado y junté a 10. Llegamos al hotel y vimos que las reservas son de dos camas. A un cordobés le sobraba una cama. Se la pagué y me quedé a dormir con él”, contó. Se queda en Qatar hasta el 21 de diciembre.

“Descanso hasta las 5 porque a las 6 se hace de noche. Y ahí salen todos hasta las 2 de la mañana: llenan las calles, los shoppings, el citycenter de la FIFA, el lago artificial. Aprovecho mucho de noche. A las 5 de la mañana ya es de día y me quedo con el aire acondicionado”, agregó.

“Acá no existe la venta de alcohol”, confirmó. “Acá podés conseguir, pero estás hablando de una botellita de 375 cm3 de cerveza a 10 dólares”, dijo. Con el “Dólar Qatar” a $340, da que una “monjita” sale $3400. “El primer mundial que fui fue el de Alemania, en 2006: tenías una de las mejores cervezas del mundo, a 80 centavos de Euro, y podías tomar en cualquier parte”, marcó como diferencia.

“Estaría muy contento como argentino que salgamos campeones. Primero por Leo, por todos los huevos que puso. Por Di María, que fue al que le sacaron más mano, y que a base de huevo y goles, hoy estamos todos más agradecido. Pero más me gustaría por el laburante, por la mano de obra que están explotando por empresarios que se están llevando la guita afuera, por lo menos, vayan hasta fin de año contentos a trabajar”, cerró.