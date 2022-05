El Turismo Carretera en Rafaela fue todo un éxito. Y sin lugar a dudas, la “Semana del Automovilismo” fue un puntapié inicial para que buena parte de la población entendiera de qué se habla cuando se fomenta el “turismo receptivo” para una “ciudad de eventos”.

Pero, para poder conseguirlo y que los principales sectores que se ven beneficiados tengan un pleno desarrollo a partir de esto, aún es necesario ampliar ese horizonte. Así lo entendió Silvina Imperiale, la presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela (CAPHREBAR) al hacer una evaluación de la Semana del Automovilismo.

En declaraciones a FM Galena, indicó que “Eventos como estos hacen que el sector se potencie. El viernes y sábado tuvimos un 100% de ocupación hotelera. Si hubo entre 55.000 y 60.000 personas y solo 1.000 fueron a Hoteles, hubo un montón de gente que se quedó afuera”.

“Hubo gente en Esperanza, Nuevo Torino, San Vicente... todas tuvieron una ocupación muy alta. El problema es que no sucede eso si no es fin de semana de TC o Sueño Celeste, otro evento que es muy convocante, incluso más que la carrera. De hecho, ahora ya nos están pagando las reservas para agosto”, comentó.

“La gastronomía también trabajó mucho. Todos los lugares trabajaron mucho. Hubo hasta cola para comprar pizza. El balance de esta fecha es excelente”, completó.

“Necesitamos una fecha de turismo como esta por bimestre. Es decir, seis por año”, definió. Hay otras dos que podrían ser, pero no convocan tanto: la Expo de la Sociedad Rural de Rafaela (”En algún momento lo fue, hoy ya no”) y el Festival de Teatro (”las obras no son tan taquilleras como para que venga gente de afuera. Como mucho, de la región, pero no pernoctan aquí”).

¿Qué pasa con los recitales? Podrían ser una alternativa, pero necesitarían que convoquen tanto como una fecha del TC. Bandas como “Los fundamentalistas del Aire Acondicionado” o “La Renga” podrían hacerlo.