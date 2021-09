Este jueves, en la Sala de Periodistas “Leonello Bellezze” del Autódromo Ciudad de Rafaela, se concretó una nueva reunión para definir los últimos detalles con vistas a la realización de la 11ª fecha del Turismo de Carretera. En un contexto especial, el evento contará con una capacidad reducida de espectadores. Se pusieron a la venta 3.500 entradas que habilitarán la asistencia a la competencia final a realizarse el día sábado 11 de septiembre.

Quedará para otra ocasión la clásica y folclórica postal de nuestro circuito, asado mediante, con la presencia de camiones, trailers y casas rodantes poblando el interior del circuito.

De la reunión participaron el subsecretario provincial de Prevención y Seguridad en Espectáculos Públicos, Marcos Romero; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela, Adrián Sanmartino; el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Ricardo Arnodo Suárez; el jefe de Operaciones de la misma entidad policial, Ricardo Biassoni; el director de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Gabriel Fernández; el director de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit y el jefe de la División Protección Civil y Centro Integral de Emergencia, Diego Álvarez, entre otros.

Coordinación de esfuerzos

Maximiliano Postovit dijo: “Nos reunimos para pulir los detalles finales y coordinar todos los esfuerzos para esta fecha tan especial que traerá al TC a nuestra ciudad justo en el mismo fin de semana en el que se llevarán a cabo las P.A.S.O. Por lo tanto, los recursos estarán desplegados y abocados a las tareas preventivas de seguridad hacia toda la comunidad, el operativo para la carrera -jueves, viernes y sábado- y la labor de custodia durante la jornada electoral del día domingo”.

“Estuvimos definiendo la seguridad tanto dentro como fuera de la pista. Se van a establecer anillos de seguridad. En ese aspecto, personal de policial, con todas las direcciones generales y la colaboración de la Agencia de Investigación Criminal, se encargarán de trabajar en las partes internas y externas del circuito. Mientras que, fuera del anillo de seguridad, estará la Guardia Urbana Rafaelina y Protección Vial y Comunitaria”, expresó.

“El primer anillo de seguridad estará ubicado en bulevar Lehmann y D’Agostino. Por allí deberán ingresar tanto los equipos como quienes los espectadores que asistan el día sábado. Es importante aclarar que las jornadas de jueves y viernes se realizarán sin público. En ese anillo se realizará la toma de temperatura y verificación del cumplimento de los protocolos sanitarios establecidos. Nuestra División de Protección Civil y Centro Integral de Emergencia, junto a personal del 107, tendrán a su cargo el ordenamiento y control para que, en caso de detectarse a una persona positiva de COVID-19, poder ubicarla en un sector de aislamiento dispuesto dentro del Autódromo. También contaremos con la presencia de Bomberos Voluntarios para garantizar la seguridad ante algún tipo de contingencia que se produzca en la pista”, manifestó el secretario.

Un logro importante para Rafaela

Por su parte, Ricardo Biassoni comentó: “Organizar este evento en este contexto de pandemia es un logro muy importante para Rafaela. Cierto es que hay limitaciones que se deberán ser respetadas. A diferencia de anteriores ediciones, el público no podrá asistir a las pruebas del días viernes; únicamente el día sábado cuando se dispute la carrera. Además, no se permitirá acampar ni pasar la noche dentro del circuito. La cantidad de asistentes será limitada y no se permitirá el ingreso de vehículos de gran porte”.

“Por otra parte, no se permitirá el tránsito de personas a pie o en bicicleta en el sector cercano al Autódromo durante los días que se presente la categoría TC. Nuestra intención es que las fuerzas de seguridad, bomberos y 107 puedan desarrollar sus labores de manera segura y sin poner el riesgo la salud de la ciudadanía. Serán alrededor de 100 efectivos los que estarán dispuestos, contabilizando quienes estén en el perímetro y la zona interna del circuito. La idea es que los asistentes vean el espectáculo y retornen a sus hogares lo más rápido posible”, señaló.

Satisfacción y alta expectativa

Finalmente, Adrián Sanmartino indicó: “Como cada vez que nos abocamos a la organización de una competencia en nuestro Autódromo, estas reuniones son muy importantes porque permiten definir distintos detalles. Para nosotros ha resultado muy satisfactoria porque no han quedado dudas”.

“Nuestra expectativa en cuanto al éxito del evento es alta. Lógicamente, tenemos limitaciones en cuanto a la venta de entradas, las que pusimos a la venta el día lunes 30. Esperamos que el grueso de los tickets se vendan entre este fin de semana y principio de la semana que viene. En cuanto a este punto, hasta ayer -miércoles 1- la prioridad la tenía los socios de Atlético; actualmente, la venta está abierta para la gente de nuestra ciudad y, de haber un remanente, para personas que sean de nuestra zona. Principalmente, las entradas pueden ser adquiridas en Dentesano y Urquiza. Es importante aclarar que no se van a vender en el Autódromo y el día sábado 11, a partir de las 4 de la mañana, se habilitará el ingreso para los espectadores”, detalló el dirigente.

También estuvieron presentes la directora provincial de la Policía de Acción Táctica (PAT), Roxana Eleti; el jefe de la Unidad Operativa Uno de la Dirección General de la Policía de Acción Táctica, Maximiliano Rivero; el jefe de la Unidad Operativa Regional 2 Rafaela de la Policía de Seguridad Vial, Ángel Díaz; Andrés Brarda, integrante de la Secretaría de Gobierno y Participación de la Municipalidad de Rafaela; representantes de la Guardia Rural Los Pumas, de Bomberos Voluntarios de Rafaela y de la empresa de seguridad que presta servicio para la institución organizadora.