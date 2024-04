Todo sigue igual: Atlético de Rafaela perdió en el debut de Pancaldo

Atlético de Rafaela perdió 2 a 0 ante Chaco For Ever, en condición de visitante, por la 11° fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Los goles fueron convertidos por Genaro Rossi y Gonzalo Cañete, ambos en el complemento. El debut de Ricardo Pancaldo no fue el mejor: el equipo siguió dando una mala imagen.

La Crema no pudo hacer pie nunca en Resistencia. Es que el equipo de Raúl Ricardo Valdez fue muy efectivo: aprovechó las pocas chaces que tuvo y terminó doblegando a los rafaelinos.

Chaco For Ever había empezado mejor el partido. Pero con el correr de los minutos, fue teniendo menos la pelota y alejándose más del arco de Bergia. La más clara del primer tiempo la tuvo Funez: recibió un pelotazo entre los centrales de Fissore y el ex NOB la tiró por arriba del travesaño.

En el complemento, Lucas Albertengo (junto con Fissore, los mejores de la Crema) obligó a Canuto a esforzarse para evitar la caída del arco local. Pero, todo cambiaría.

A los 12, Novello penetró por derecha y el centro fue preciso a la cabeza de Genaro Rossi. Cabeceó sin molestias de los centrales y abrió el marcador.

Un cuarto de hora después, a los 27, fue Gonzalo Cañete el que amplió el marcador: recibió por derecha del Rossi, enganchó y remató al arco. Le rebotó a Quiróz y descolocó a Bergia. Así llegó el 2 a 0.

La Crema pudo haber descontado a los 39, con una jugada de suplentes: Emiliano Agüero filtró por la derecha, Patricio Vidal abrió las piernas para que Francesco Toldo la tome y remate al palo izquierdo al arquero.

Y sobre el final, los autores de los goles casi convierten el tercero, pero Bergia la mandó al corner