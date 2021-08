Los pre candidatos a concejales Sergio Loyola, que encabeza la Lista Avanza del Frente Progresista y el médico Santiago Gaspoz, junto al equipo de trabajo integrado por especialistas en salud, señalaron que es fundamental avanzar en la estrategia local de Atención Primaria de la Salud con presupuesto acorde y abordar integralmente el tema salud pública en Rafaela.

El equipo viene trabajando en distintas propuestas de salud para la ciudad, como la reciente presentación del proyecto solicitando la creación de un Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, y se ha caracterizado por sus posiciones permanentes en relación a vacunación y el modo de gestionar la pandemia por las autoridades municipales.

“Hace unas semanas insistíamos en nuestra posición de que la post pandemia debe ser pensada en el escenario presente y planificar la demanda con profesionales especialistas en aquellas enfermedades que no han sido contenidas debido a la exigencia generada por la realidad sanitaria. Proponemos la creación de un Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias para Rafaela, que podría funcionar a futuro en el edificio del Hospital “Dr.Jaime Ferré” ya que cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas que podrían destinarse a ese uso, remarcó el abogado Sergio Loyola.

Santiago Gaspoz médico de familia, ex director del hospital y ex coordinador del no de salud, señaló que “Las patologías crónicas no transmisibles son el principal problema de salud de la población adulta y fueron relegadas por la exclusividad de los servicios hospitalarios para la atención de Covid-19. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, endócrinas, metabólicas, autoinmunes, dermatológicas, neurológicas y de la salud mental, por mencionar algunas, se encuentran hoy desplazadas en materia de atención pública.

Es necesario planificar y organizar un servicio de segundo nivel de atención y reforzar el primer nivel en los centros de salud distribuidos en los barrios de Rafaela.

Los cuidados por modalidad creciente e integrada son la política probada más eficaz a la hora de resolver los problemas complejos que requieren la intervención de un especialista en la modalidad ambulatoria.

Experiencias como el CEMAR o CEMAFE en Rosario y Santa Fe, llevadas adelante durante las gestiones de gobiernos socialistas y del Frente Progresista, tienen que ser tomadas como modelo y referencia e implementadas en la ciudad para la atención ambulatoria de las personas que cursan enfermedades que no pueden resolverse en un centro de salud”,

Otras propuestas en Salud Pública

Los pre candidatos Loyola y Gaspoz remarcaron que “desde el Concejo, se puede trabajar de manera concreta, exigiendo presupuesto y programas acordes y generando propuestas legislativas que pongan el acento en salud.