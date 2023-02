Se presentaron dos empresas para construir las cloacas en cuatro barrios de la ciudad

Este lunes, en calle Terragni del barrio 17 de Octubre de Rafaela, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres para la ejecución de la obra de expansión de la red de desagües cloacales en barrios Brigadier López, 17 de Octubre, Pizzurno y La Cañada.

La empresa Winkelmann SRL se presentó a esta licitación pública y su propuesta fue de $543.254.090,76. Además sumó una alternativa con una oferta de $516.091.386,22, con un anticipo financiero del 20%.

Por su parte, la segunda de las ofertas fue de Romano César Atilio, quien cotizó para efectuar la obra un presupuesto oficial de $589.868.119,91.

Estuvieron presentes, el intendente Luis Castellano; el director titular de Aguas Santafesinas, Juan Manuel Constantini; el Jefe Distrito Rafaela de esa entidad, Luis Ambort; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; y las y los presidentes vecinales de los barrios 17 de Octubre, Martín Tuninetti; de La Cañada, Ricardo Camusso; de Brigadier López, Laura Castelain; y del barrio Pizzurno, Carina López.

Más inversión, más obras

Al respecto, Bárbara Chivallero valoró: “Esta es una obra que tiene una inversión de 479 millones de pesos. Quiero aclarar que tiene como mes base diciembre del 2022. También cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses. La llevamos adelante desde el Municipio en conjunto con las diferentes Comisiones Vecinales, más el acompañamiento del Gobierno provincial a través de Aguas Santafesinas”; destacó Chivallero.

“La modalidad en que la desarrollamos es a través de ahorro previo; un esquema de financiamiento participativo, con una comisión de seguimiento. Esto significa un rol muy activo, porque juntos vamos monitoreando cada etapa. Con esto quiero decir que esta obra comenzó hace ya un tiempo atrás. Hay mucho trabajo recorrido. Lo resalto porque habla de la confianza que nos tenemos mutuamente para avanzar hacia el futuro”; continuó la secretaria de Obras y Servicios Públicos de Rafaela.

“Es una experiencia que ya tuvo sus resultados y fue exitosa, como pasó en Villa Los Álamos y Villa Aero Club. Esta modalidad es un orgullo para todos nosotros. Es una forma participativa y transparente de avanzar con obras públicas para la ciudad”.

Hito para Rafaela

La funcionaria destacó que esta obra se da en un momento histórico para la ciudad, porque “estamos atravesando la mayor inversión en obras de saneamiento en la historia de Rafaela. Ya habilitamos por Villa Los Álamos, Villa Aero Club, Antártida Argentina, y prontos a finalizar la obra de cloacas en El Bosque y Brigadier López”.

“Todo esto siempre es posible gracias a la decisión del gobernador Omar Perotti. Hay un trabajo muy coordinado para poder avanzar con todas estas obras que se están dando en la ciudad. Un momento único”; culminó.

“En Rafaela el futuro se hace”

Luego, Luis Castellano expresó: “Nosotros siempre decimos y es parte de nuestro slogan de trabajo: en Rafaela, el futuro se hace. Somos gringos de una cuenca lechera y sabemos que las cosas hay que hacerlas. Esto lo vemos en las empresas, en las familias y en cada uno de los lugares que uno recorre. Y también lo vemos y hacemos en la Municipalidad, porque si no lo haríamos, las personas no nos acompañarían”.

“Mucho mejor que decir es hacer. Esto es lo que quieren además los vecinos y vecinas. Acá, cuando terminamos una cosa, los presidentes vecinales nos piden otra. Y está bien que así sea, porque así la ciudad y los barrios progresan”; continuó el Intendente.

“Es la manera que tenemos de concretar las cosas. Es la polea y la correa de transmisión. En este caso, se concreta una obra básica de saneamiento y que como todos saben, hace mucho tiempo no se hacía”.

“Recuerdo a una reunión que fui con las vecinales y me preguntaban por la ejecución del cuarto módulo, porque lógicamente, es parte del desagotamiento de esta obra. Este cuarto módulo también fue adjudicado, y eso nos permitirá tomar todos los desagües cloacales y pensar en el norte de la ciudad. Estamos dando un paso importante y concretando un sueño”; concluyó.

“Hay mucho trabajo detrás de estos anuncios”

Seguidamente, Juan Manuel Constantini, de Aguas Santafesinas, manifestó: “Quiero hacerles llegar el saludo y el reconocimiento del presidente de la empresa, Hugo Morzán, quien no pudo estar aquí. Este día es muy importante porque hay mucho trabajo detrás de estos anuncios. Los barrios están comenzando a tener un servicio tan esencial como es este. Realmente, quiero reconocer a Luis Castellano como líder de un equipo que trabaja todos los días y articula con nuestro Gobernador para que las obras que tanto tiempo estuvieron postergadas, hoy se realicen”.

“Es la licitación de un sueño”

A su turno, Martín Tuninetti, presidente de la Comisión Vecinal del barrio 17 de Octubre, dijo: “Es un día, como le expliqué a los vecinos, donde se licita un sueño. Un sueño que en el 2017 se veía lejos, donde se trataba pero no llegaban los recursos. Luego pasaron los años, llegó una propuesta, pero no se pudo concretar. Y aquí fue donde el Intendente me llamó y me dijo: Martín, no te vamos a abandonar. Vamos a hacer hasta lo imposible para hacer esta obra”.

Al mismo tiempo destacó: “La verdad es que nos emocionamos. Es la licitación de un sueño, como ya dije. Es ver la emoción y la alegría de saber que ya no van a renegar con los pozos. Una obra que para la salud mejora 100 por ciento”.