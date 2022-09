Se capacitó en RCP y Primeros Auxilios a los estudiantes de enfermería del ISP N°2

Los estudiantes de la carrera de enfermería del Instituto Superior del Profesorado N°2 realizaron el curso de RCP y Primeros Auxilios. La misma estuvo a cargo de Pablo Pettinatti.

La capacitación es teórico-práctica. Se explican los pasos a seguir en una situación de emergencia, emergencias respiratorias y cardíacas, infartos y RCP. Además, sobre las lesiones en músculos, huesos y articulaciones, control de sangrado y quemaduras. Se hace la parte práctica y al finalizar se realiza la entrega de certificados.

Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; el regente del Instituto Superior del Profesorado, Juan Pablo Dalmazzo; y el equipo de la Subsecretaría de Salud.

A través de estos cursos se busca capacitar a la ciudadanía en herramientas para que pueda actuar correctamente ante situaciones de emergencia en las que se encuentre en peligro la vida.

Orgullo

“Hoy estamos en el Instituto Superior del Profesorado N° 2, cerrando una nueva capacitación de RCP y Primero Auxilios para alumnos y alumnas de la carrera de Enfermería. Para nosotros es un orgullo estar en esta casa de altos estudios brindando esta capacitación desde la Subsecretaría de Salud porque cada vez nuestros desafíos son más altos. Estamos muy contentos de que más de 70 alumnas y alumnos hayan adquirido estos conocimientos. Así que habla a las claras del fortalecimiento de nuestras políticas públicas de salud para una mejor calidad de vida para todos”, manifestó Villafañe.

Además, agregó que “comenzamos con capacitaciones con grupos menores en el marco de Rafaela en Acción y en algunas instituciones pequeñas. Luego nos trasladamos a las distintas sedes vecinales donde muchísimas vecinas y vecinos se acercan a recibir estos conocimientos. Ahora también empezamos con esta casa de altos estudios, donde vemos la gran adhesión que hay porque los rafaelinos y rafaelinas están entendiendo cuál es nuestro rol como Estado; el de cuidarnos entre todos, ser solidarios y tener estos conocimientos, los cuales, ante un imprevisto, nos permiten salvarle la vida a alguien”.

Colaborando en los 21K

Por otro lado, la Secretaria remarcó que “en esta oportunidad, también vinimos a invitar a las alumnas y alumnos de la carrera de Enfermería para que puedan participar como voluntarios en la media maratón 21K, que se va a llevar adelante el 23 de octubre, donde justamente, uno de los puntos más importantes es cuidar a cada uno de los participantes. Vimos esa adhesión de ellos; así que creemos que vamos a contar con un número importante de alumnas y alumnos en la media maratón”.

Salvar vidas

Daiana, estudiante de la carrera de Enfermería, contó: “Yo siempre quise hacer este curso, pero por un motivo u otro no podía. Pero está bueno porque no solo es super útil para un estudiante de Enfermería, sino para toda la sociedad en general. Todos hemos vivido algún accidente cerca o personas de nuestro entorno que se hieren. Entonces es muy importante saber cómo ayudarlos, y no dañarlos más de lo que están”.

Además, puntualizó que “últimamente están saliendo muchos casos en las noticias, de personas que han salvado vidas de bebés, como pasó con el agente de la GUR. Entonces, está bueno que todos tengamos estos conocimientos para poder salvar una vida”.

En tanto, Jésica, otra alumna, comentó: “Considero que capacitarse en RCP es muy importante, no por estar estudiando la carrera de Enfermería, sino que como nos dijo el instructor, podemos salvar una vida en cualquier momento. Vamos caminando, estamos en el super, en cualquier situación, gracias a haber recibido esta capacitación, podemos llegar a salvar una vida”

Finalmente, remarcó: “Siempre hay que sumar, hay que avanzar en los conocimientos, actualizarse. Hay que animarse a hacer el curso porque es muy interesante. Como dije, sirve en cualquier situación de la vida, no solo el RCP, sino también el cuidado de las quemaduras, de las heridas”.