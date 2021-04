La Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, indicó que “por ahora no” se harán gestiones desde el Municipio de Rafaela para comprar vacunas, tal como lo anunció el intendente de la vecina localidad de Sunchales, Gonzalo Toselli.

“Hay algunas implicancias legales. No quiero contradecir al intendente de Sunchales”, dijo la abogada. Si bien aclaró que no había escuchado las declaraciones de Toselli, dijo que “aquí hay un esquema en donde es el propio gobernador que se puso al frente de esto junto con otros pares de otras provincias para poder conseguir una mayor cantidad de dosis y hacer compras más allá de las vacunas que pueda adquirir el gobierno nacional”, marcó en una entrevista cedida a FM Galena.

“La información que se está manejando es que hay una gran dificultad para poder cumplir con la demanda hoy tenemos. Es decir, la oferta es mucho menor a la demanda de vacunas en el mundo”, aclaró a funcionaria.

“La capacidad de producción de los laboratorios también es limitada y no están pudiendo cumplir con lo que se habían comprometido. La prioridad la tienen los gobiernos nacionales. Entonces, la posibilidad de que un municipio llegue a comprar vacunas, si está bien tomar la iniciativa, involucrarse, interesarse y poder comenzar cuantas gestión se pueda abrir; creo que es una medida que podría darse bastante lejana en el tiempo. Por lo menos, por lo que uno conoce de los compromisos asumidos por parte de los laboratorios”, completó.

“Por el momento, nosotros no iniciamos ninguna gestión”, completó.