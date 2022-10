Rafaela cumple 141 años: ¿por qué no es feriado?

Rafaela cumple este 24 de octubre 141 años. Y como es costumbre, muchos recuerdan cuando toda la ciudad vivía ese día como un verdadero feriado y todos se concentraban en los espacios públicos para festejar. Ahora, no es más así y es sólo un asueto administrativo. Pero, ¿por qué?

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región hizo una publicación en donde dejaba en claro cuáles son los alcances de este día, tanto para el comercio como para la industria: ambos sectores pueden trabajar normalmente. Esto significa que los comercios pueden abrir sus puertas en su horario habitual. El trabajador no puede negarse a ir a trabajar. En caso de que no concurra, se le puede descontar el día. Por otro lado, por esta jornada no le corresponden pagos adicionales ni horas compensatorias. Es decir, no tienen la obligación de parar, dado que el día de hoy es solamente un asueto administrativo. Dicho de otra forma, no hay actividad en las escuelas, bancos y no abren sus puertas los organismos oficiales (Municipalidad, PAMI, ANSES, API, ASSA, EPE, etc.).

Esto se debe al decreto N° 1435/79 de la dictadura, elaborado por Jorge Desimoni, en donde se declara “día no laborable con carácter permanente para cada localidad de la provincia el día de su santo patrono”. Y en el artículo 2º indica que “los días no laborables que se establecen precedentemente serán, sin excepción, optativos para el comercio, la industria y la banca”.

Hace algunos años, hubo un movimiento para buscar que efectivamente sea un feriado. Pero, para que esto sea así, deberá declararse a través de una ley provincial. Pero fue infructuoso: cada legislador de esta zona (el senador Alcides Calvo y los diputados Juan Argañaraz y el sunchalense Pablo Pinotti) deberían convencer al resto de sus pares de que sólo sea así para Rafaela y no para el resto de las comunas. Y, en última instancia, si derogarían el decreto de la dictadura, deberían enfrentarse a la FECECO o a la FISFE, para decirles que, en plena crisis económica, deben tener un día menos de producción.

La agenda de las celebraciones por el día de Rafaela

Este día, en el cual se celebra un nuevo aniversario de la ciudad, se realizará una ofrenda floral en el monumento de Guillermo Lehmann, a las 9:00.

En tanto, a las 19:00, tendrá lugar la misa en honor al Santo Patrono, en la Catedral San Rafael.

Asimismo, en la Plaza 25 de Mayo a las 19:30, se presentará Pocket Jazz. A las 20:00 se realizará el acto oficial por el 141° aniversario de la formación de Rafaela. Las celebraciones centrales se cierran con la presentación a las 20:30 de Clave Folk.

Cabe aclarar que en caso de mal tiempo, los festejos previstos para este día, se trasladarán al Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano”.