Este lunes comenzó a funcionar el Centro de Atención Primaria para perros y gatos, en Las Heras 1265; barrio Central Córdoba.

El intendente Luis Castellano; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la coordinadora del área de Salud Animal y Zoonosis, Maia Mark; el médico veterinario Marcelo Pfaffen y el concejal Juan Senn, se acercaron a las instalaciones de Salud Animal y Zoonosis , donde de 7:00 a 13:00, se brindará atención a perros y gatos.

Al respecto, Myriam Villafañe explicó: “Esto es un proyecto que teníamos en mente y lo queríamos materializar después de la aprobación de la ordenanza que presentó Juan Senn. Se trata de un Centro de Atención Primaria que está en el mismo lugar donde funcionaba Zoonosis, pero a partir de ahora, el lugar se llama Salud Animal y Zoonosis”.

“En el día de hoy estamos en funciones. Está todo instalado, con el personal que va a atender. Es una política que se suma a las que venimos trabajando desde hace tiempo como el quirófano móvil, el convenio con la Red de Políticas Públicas de salud animal, y esto era lo que nos faltaba para poder concretar lo que venimos haciendo. Además, el equipo de Zoonosis había quedado muy pequeño, y durante este último tiempo, sumamos nuevos profesionales veterinarios para poder ampliarlo”; indicó Villafañe.

Por su parte, Juan Senn remarcó: “Hoy, 30 de mayo, es un antes y un después para los animales de la ciudad. Y ojalá todos los pueblos aledaños lo puedan tomar y hacer lo mismo. Cuando empezamos con el proyecto, viendo los puntos que íbamos a incluir, se trabajaba en el concepto de salud animal y salud humana como parte de una sola salud. La ordenanza contemplaba el cambio de nombre, que pase a llamarse Salud Animal y Zoonosis”.

Asimismo, el concejal agregó: “Cuando escribí la ordenanza, lo hice con la convicción de cambiarle la realidad a los perros y gatos de la ciudad. Y hoy celebro este hecho político tan importante, porque este proyecto es el que avanzó con la propuesta y pudimos concretarlo. Agradezco a los concejales que acompañaron, y si bien sabemos que va a sufrir modificaciones, la realidad es que hoy es su apertura”.

El funcionamiento

Marcelo Pfaffen, médico veterinario del área de Salud Animal y Zoonosis, explicó cómo funcionará el Centro de Atención Primaria: “Lo que vamos a hacer acá va a ser una atención primaria. Se va a atender todo lo que sea caso clínico, llámese asesoramiento veterinario, problemas de piel, gastroenteritis. El horario de atención va a ser de 7:00 a 13:00. Se va a realizar la atención médica de los animales, dándole medicamentos. Pero no habrá internación. Es una atención básica. Es un puntapié inicial. Siempre va a haber un profesional para atender. No será por turnos. Las castraciones sí se manejan con turnos, pero la atención primaria será por orden de llegada”.

Al mismo tiempo, Pfaffen especificó: “Nosotros aquí vamos a recibir a todo animal que ingrese con propietario o no propietario, pero que sea una persona que se haga cargo del animal. O sea, llega acá con el animal, lo atendemos, pero deberá estar la persona que se haga cargo. Luego se lo atiende, y si es necesario hacer algún tratamiento más a largo plazo, la persona tendrá que traerlo los días que el profesional que lo atienda, se lo indique. Pero siempre debe haber una persona responsable del animal”.

En línea con lo manifestado por el médico veterinario, Myriam Villafañe puntualizó que “debemos ser solidarios como vecinos. Traemos el animal, se lo controla y se hará el tratamiento que corresponda. Pero quien trae al perro o al gato, se lo tiene que llevar. No vamos a disponer de un espacio para internación porque hoy no tenemos capacidad para eso”.

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Humano puntualizó: “Esto es una puesta en marcha e iremos viendo, de acuerdo a las estadísticas que construiremos, cómo seguir. Esto es un comienzo donde destinamos este espacio porque era lo más urgente que tenemos. Está perfectamente instalado, y de acuerdo a la demanda, si nos va bien, tenemos la intención de que sea más amplio”.

Programa educativo

Tal como está previsto en la ordenanza que lo contempla, la creación del Centro de Atención Primaria para perros y gatos prevé también la implementación de un programa educativo sobre la tenencia responsable de animales, entre otros temas.

En línea con ello, Juan Senn detalló que existen tres líneas de trabajo muy claras: “Por un lado, la atención primaria de animales. Segundo, las castraciones, porque si no frenamos la sobrepoblación de perros y gatos, no tiene sentido contar con un Centro de Atención Primaria donde cada vez haya más animales y no podamos responder. Lo tercero es la educación. Tenemos que entender que cuando tenemos un perro o un gato, tenemos obligaciones y debemos cumplirlas como tales”.