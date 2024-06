Prueba de carácter: el 9 lo dio vuelta y consiguió un triunfo clave

El Club Atlético 9 de Julio venció por 2 a 1 a Defensores del Pronunciamiento y dio una prueba de carácter: tras jugar mal durante buena parte del partido y encontrarse abajo en el marcador, logró revertir el resultado sobre la hora y seguir esperanzado con clasificarse a la Zona Campeonato.

El primer tiempo del León dejó muchísimo que desear. Maximiliano Barbero eligió un sistema 4 - 3 - 3. El cambio buscaba aprovechar la localía y la mala ubicación del rival en la tabla (apenas tiene 9 puntos). Pero no surtió efecto: los delanteros no ocupaban bien los espacios, el mediocampo no funcionaba y apenas hubo algunos acercamientos con Bianciotti (fue el que más probó al arco) o Peralta.

El DEPRO había mostrado a los 23 del PT, en su única llegada previa, lo que podía pasar: agarrar a todos a contra pie y complicarle la vida al León. Y así llegó el gol de Agustín Martínez, a los 31, cuando en un centro cruzado, Vera erró el despeje, la pelota atravesó toda el área y entró el autor del gol por el segundo palo. Un verdadero baldazo de agua fría: se jugaba mal y encima se perdía, cuando el hincha pensaba que se iba a golear.

Agustín López festeja su gol Foto: Prensa 9 de Julio

Hubo un cambio que modificó todo: el regreso de Maximiliano Martínez: el excapitán del equipo ingresó y rápidamente atacó un espacio. a partir de allí, todos entendieron qué había que hacer.

A partir de ahí, además del 4 del ascenso regresó el espíritu juliense. Garra y empuje para revertir los resultados. Más de local. Primero, un cabezazo de Centurión, después, un tiro libre de Quiróz que se fue afuera. Hasta que a los 37, en un tiro libre pasado, Agustín López la recibió sobre la derecha y la ubicó al lado del palo derecho del arquero para el empate. Cinco minutos después, el propio López fue el autor del tiro libre, esta vez desde la derecha para la izquierda. Déboli la tocó con la cabeza y le llegó a Nuñez. Primero, con la planta del botín, después de puntín, para poner al 9 arriba del marcador.

Fernando Nuñez le dio el triunfo al León Foto: Prensa 9 de Julio

El 9 tiene 19 puntos, al igual que su próximo rival: El Linqueño (juega este lunes, con Las Parejas). Con un resultado positivo, se podría llegar a ilusionarse el hincha en ingresar a la Zona Campeonato y, por qué no, soñar con el ascenso.