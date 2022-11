Prevención y Promoción de la Salud en torno a los consumos problemáticos

El municipio local sigue abordando las situaciones vinculadas a los consumos problemáticos a través de acciones y actividades vinculadas a la prevención y promoción de la salud.

En esta oportunidad se brindó una charla orientada a chicos que integran las divisiones juveniles y que juegan al rugby en el CRAR. La misma estuvo organizada de manera conjunta por el CRAR, la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT- SEDRONAR) y el Centro de Orientación y Asistencia en Consumos de Sustancias (COA- APRECOD).

Dentro del temario abordado estuvieron presentes, entre otros, las ideas que solemos tener sobre las drogas y su clasificación dentro de las drogas, legales e ilegales.

Como representante del municipio, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, comentó: “estamos aquí, con el equipo del C.O.A. que es el Centro de Orientación y Asistencia a los con los consumos problemáticos para charlar con adolescentes que vienen a practicar al CRAR. La verdad que muy contentos porque nos han abierto las puertas de este Club. Para nosotros es muy importante hablar sobre los consumos problemáticos porque existen en todos lados y a todos nos atraviesan de alguna u otra forma, sea nosotros, a los chicos o a un familiar. Es importante que lo hablemos al tema, pero, sobre todo, que le brindemos la información que los chicos necesitan”.

Y añadió, “como municipio, estamos llevando adelante una política pública que tiene que ver muchísimo con la salud y sobre todo la de nuestros adolescentes, de modo que muy contentos por la atención y sobre todo por la predisposición de los representantes y jugadores del club. Esperemos que esta actividad se replique en otras instituciones deportivas de la ciudad, sabiendo que, son éstas quienes albergan a muchos de nuestros adolescentes.”

A su lugar, Ramiro Farias, coordinador de juveniles y entrenador de la M16 del CRAR manifestó: “me parece fundamental este tipo de charlas, me parece fundamental abordar estos temas ya que nos atraviesan a todos y coincide mucho con la misión que tiene el club, que es colaborar con el enfoque integral de las personas y de la formación de los jugadores. Así que se juntaron dos cuestiones muy importantes, la misión del club con el abordaje de esta problemática”.

Dentro de los jugadores que fueron parte de la charla, Gerónimo Reda, dio su parecer sobre lo aprendido. “Me pareció muy importante, pudimos saber muchas cosas nuevas, aprendimos, me pareció muy buena la charla. Las docentes explicaron todo muy bien y a mí, en lo particular, no me quedó ninguna duda. Las adicciones son temas que en las charlas con mis compañeros no se tocan mucho, así que bienvenida la información”.