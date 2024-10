Polémica por los exAlmacenes Ripamonti: el oficialismo dice que dejó “sin argumentos” al bloque del PJ

En la sesión ordinaria del jueves pasado, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad presentado por los cuatro concejales del PJ (María Paz Caruso Mónaco, Juan Senn, Martín Racca y Valeria Soltermam) en donde solicitaban 3 puntos:

Cuáles son las tareas que se realizarán con carácter urgentes para evitar el riesgo de derrumbe de los Ex Grandes Almacenes Ripamonti”.

En que instancia se encuentra el proyecto ganador del Concurso de Anteproyecto Vinculante denominado “Rehabilitación y Puesta en Valor de los Ex Grandes Almacenes Ripamonti”.

Las gestiones realizadas para avanzar con el proceso de licitación para la realización del proyecto nombrado en el punto anterior.

El tema fue uno de los que generó fuertes controversias entre los dos bloques con representación en el Cuerpo Legislativo. Y no faltó la pirotecnia verbal.

Toco comenzó cuando Racca dijo que desde que asumió el actual Intendente no se ha hecho nada con este sitio, manifestando, a su vez, que el manejo de la situación en relación a los que se comunicaba respecto al tema, era un cambalache.

La Concejal Alejandra Sagardoy se manifestó en contra de las expresiones de Martín Racca y enumeró las acciones que el Departamento Ejecutivo está llevando a cabo, como ser gestionar con los diferentes proveedores de los servicios públicos que atraviesan el espacio, su planificación para el futuro desmantelamiento de una parte de la estructura. Se está esperando la finalización del informe técnico que va de la mano con el informe de Higiene y Seguridad. Además la edil formuló y brindo otras consideraciones relacionadas con los procesos técnicos que se están desarrollando para no llegar a generar ningún daño a los vecinos.

A su vez, la Concejal Carla Boidi procedió a interrogar a los justicialistas: “¿que hizo el Gobierno Provincial anterior desde que la Municipalidad le cedió el uso de la propiedad con el objeto de que la gestión de Perotti, en su momento, realice una inversión en un espacio destinado a fines culturales, educativos entre otros?: Nada hicieron, ni el mantenimiento del predio que por el Convenio que firmaron entre Castellano y la Provincia de Santa Fe, no se cumplieron con las obligaciones que el acuerdo implicada” dijo la legisladora de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Como ambas concejales ya habían hecho uso de la palabra y el ataque justicialista proseguía, pero sin dar explicaciones realmente fundadas, el Presidente del Cuerpo Lisandro Mársico hizo uso de la palabra, pidiendo debate libre. “Como Uds.pueden hablar con tanta liviandad – se refería al peronismo- si son los grandes responsable de que la Recoba esté en el estado que actualmente se encuentra, armaron las normas a medida del antiguo propietario para que si deseaba cumplir lo hiciera y sino ninguna sanción le cabría, de hecho no cumplió y estas son las consecuencias” adujo el titilar del Órgano.

“Hace unos años ingresé un proyecto para expropiar el espacio y me dijeron que no, los funcionarios de Castellano en aquel momento y al año lo presentaron esos mismos funcionarios; 12 meses en que el inmueble se siguió deteriorando y se perdió el tiempo por especulaciones de un gobierno municipal que no comprendió nunca la urgencia de proceder en esa línea y lo hicieron cuando ya no les quedo alternativa” sostuvo Lisandro Märsico.

“Ahora el justicialismo está preocupado por la Recoba, tarde se acordaron de una parte importante del patrimonio histórico de nuestra Ciudad, ahora preguntan que se va hacer, cuando está todo destruido, que paradoja, el año pasado nada de esto les preocupaba ¿Me pregunto por qué será este interés repentino a que se debe?” se interrogó Mársico.

Como ya había sucedido en la pasada sesión, el bloque opositor del PJ, ya sin argumentos de contundencia se retiró del debate sin ninguna objeción.