Plus médico en Rafaela: IAPOS dice que compensará económicamente si se lo denuncia

En el marco del lanzamiento de las órdenes de consulta y los bonos asistenciales digitales del Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social (IAPOS), que buscan modernizar y agilizar el acceso a las prestaciones de salud, desde el Gobierno provincial anunciaron que la obra social será la primera que compensará a sus afiliados que sean víctimas del cobro del plus médico. Será mediante una denuncia que los afiliados podrán realizar a partir de septiembre desde la aplicación “Mi IAPOS”.

En ese sentido, el ministro de Economía, Pablo Olivares, remarcó la vigencia de la Ley Provincial N.º 13.731 que “prohíbe el cobro del plus, no solamente a los afiliados del IAPOS sino a cualquier otra obra social y que tiene un marco sancionatorio investigativo propio de la Defensoría del Pueblo”, a la vez que destacó que la posibilidad de denunciar el cobro indebido del plus médico “va a permitir al afiliado que al estar logueado en la app pueda identificar que ha sido el que ha prestado la denuncia, sin pedirle pruebas porque el régimen actual implicaba que tuviese que agregar una factura o una conversación por chat, lo que nos parece inapropiado y al mismo tiempo es una prueba de cumplimiento imposible que alguien que le practique un cobro indebido le diera una factura”.

Por lo tanto, Olivares, remarcó que “al permitirnos el bono digital tener esa trazabilidad entre afiliado, paciente y prestador, vamos a poder tener esa comprobación, creerle al afiliado y compensarlo por el monto que indique en una denuncia con preservación de datos, es decir, el prestador no va a saber quién ha denunciado la práctica”, y subrayó que hasta aquí “la prohibición y el mecanismo investigativo han sido positivos, pero la realidad es que mientras transcurre ese proceso y se llega hacia quienes pueden ser responsables, el afiliado queda en una situación de vulnerabilidad y ha tenido que abonar, por lo que el objetivo es que la obra social se ponga en ese lugar con fondos del Estado Provincial”.

Procedimientos y medidas

Luego, el ministro de Economía explicó que “los montos que se paguen a los afiliados como compensación, van a ser descontados del estímulo que hoy IAPOS paga a los profesionales por la emisión de recetas digitales; de forma subsidiaria, si no alcanzase, IAPOS podrá debitar de los pagos a la cartera en la cual cobra sus prácticas el profesional denunciado; IAPOS advertirá al profesional o prestador a la tercera denuncia recibida; IAPOS informará a la Defensoría del Pueblo los profesionales y prestadores que hayan sido denunciados más de 3 veces; y excluirá del padrón de prestadores a quienes hayan sido denunciados con alta frecuencia”.

Al mismo tiempo, Olivares anunció que la obra social “suscribirá convenio de cooperación con la Administración Provincial de Impuestos (API) ya que el cobro del plus es un cobro indebido pero al mismo tiempo es una infracción de tipo tributario, por lo que, IAPOS informará a API los prestadores y profesionales denunciados; API considerará a los denunciados como contribuyentes en riesgo fiscal”.

Atención con profesionales fuera del padrón

Por otra parte, el funcionario de la cartera de Economía provincial dio a conocer que “un 30% de los prestadores son al mismo tiempo empleados del Estado, es decir, son empleados que atienden en un efector público en un momento del día y en otro momento realizan su actividad profesional en su consultorio o en el sector privado” por lo que el ministro consideró que “dentro de los potenciales casos de cobro plus observamos que hay profesionales que al mismo tiempo tienen un vínculo con el Estado en relación de dependencia y que por lo tanto es el propio Estado el que va a poder tener otra forma de pedir explicaciones a esas personas si son denunciados”.

Por último, Olivares se refirió a la problemática que se les presenta a los afiliados al momento de atenderse con profesionales que no se encuentran dentro del padrón de prestadores de IAPOS y confirmó que “el afiliado va a poder gestionar el reintegro de esa consulta o práctica que realice y IAPOS le va a reintegrar al valor del arancel que abona”, en tanto que “en las localidades donde no haya prestadores de IAPOS, se le abonará el monto que haya pagado el afiliado”.