Con el fin de promover acciones destinadas a garantizar los derechos de las personas mayores, a visibilizar las distintas maneras de envejecer, a fortalecer y generar lazos sociales y a valorar su propio rol dentro de la comunidad; el Registro de Cuidadores y Cuidadoras del municipio en articulación con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevará adelante el pintado de un mural en el Centro de Salud Nº 11 del barrio Virgen del Rosario de la ciudad. Dicho mural será ejecutado por el grupo “Arte en Tapiales” y comenzará a realizarse esta semana. Asimismo, continúan las capacitaciones y formaciones para la atención de este sector poblacional.

“Visibilizar la importancia del buen trato”

Carolina Pizzi, trabajadora social de la Municipalidad de Rafaela, expresó: “En el marco del 15 de junio, nuestro objetivo es visibilizar la importancia del buen trato hacia las personas mayores. En el marco del Registro municipal de Cuidadores y Cuidadoras se van a estar desarrollando una serie de actividades en articulación con la Dirección provincial de Adultos Mayores y la Secretaría de Cultura de la provincia. Estas actividades se enmarcarán en las propuestas que ya venimos realizando; en relación a este sector de la población el cual es considerado un grupo que requiere de una atención especial, empática y sensible a las problemáticas que atraviesa”.

“La política municipal vinculada a las personas mayores tiene que ver con un envejecimiento activo, acompañado, sensible y participativo; un envejecimiento que es heterogéneo. Se van construyendo a lo largo de la vida de la persona y son diferentes. Por ejemplo, no todas las personas mayores son abuelos/as, no todas las vejeces se constituyen a partir de la situación previsional; es decir jubilados/as. Hablamos de personas mayores porque a partir de la palabra incluimos a todos los sectores sociales, de género y familiares vinculados a esta etapa de la vida”; añadió.

Cecilia Murillo, psicóloga integrante del equipo de trabajo, indicó: “En particular, desde el Registro municipal, lo que proponemos es formar a personas que puedan acompañar a estas múltiples formas de envejecer entendiendo que es un sector de la población cada vez mayor y con una expectativa de vida cada vez mayor”.

“Políticas públicas que venimos llevando adelante”

Por su parte, el coordinador de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, Juan Ignacio Ruggia, dijo: “Este día se enmarca dentro de políticas públicas que venimos llevando adelante hace ya mucho tiempo. A partir de una articulación cada vez más importante entre el gobierno nacional, provincial y municipal, no solo aparece el Registro municipal de Cuidadores y Cuidadoras; sino también una serie de capacitaciones que se vienen desarrollando como el curso de cuidadores/as y formaciones que tienen que ver con promotores/as gerontológicos/as más cursos con el programa Santa Fe Capacita”.

“Es importante hablar de una ciudadanía activa y también de mujeres. En su gran mayoría, este trabajo es llevado adelante por ellas; un trabajo que muchas veces está invisibilizado y que no se toma como trabajo sino como una cuestión del deber ser dentro de la familia. Todas estas políticas vienen a romper ese paradigma y a poner esta actividad en un trabajo formal y sobre todo bien pago”; cerró.

Sobre el Registro municipal de Cuidadores y Cuidadoras

Se trata de un listado que se puede consultar en la página web del municipio. Allí se puede observar la lista de cuidadores y cuidadoras para atender necesidades cotidianas de forma integral y continua, de grupos de personas mayores y aquellas que requieran cuidados especiales; a fin de evitar situaciones de marginalidad, exclusión o internaciones innecesarias de este grupo poblacional.