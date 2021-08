“Los vecinos están cansados de reclamar siempre por lo mismo, es imposible vivir con miedo y en alerta permanente por los robos y la violencia que se vive allí. En la zona norte, las familias trabajadoras hacen mucho esfuerzo para poder construir su hogar y se enfrentan a situaciones difíciles y peligrosas en el camino de progresar y lograr el objetivo de tener su casa” nos comentó el concejal del bloque de Cambiemos.

“Es duro y casi imposible poder planificar un futuro, en un lugar donde la gente no está pudiendo edificar porque vive un presente donde ve como le roban, saben quienes son y al poco tiempo esos ladrones salen de las comisarías para volver a delinquir. Eso le genera a la gente una impotencia terrible”.

Según recordó el concejal “El propio gobernador había prometido paz y orden para toda la provincia y hoy nos encontramos viviendo en medio del desorden y la violencia”.

Por último, aseguró que, uno de los ejes principales hoy, sin dudas debe ser apostar fuerte a la seguridad, para que la gente deje de vivir con miedo y pueda proyectar su vida en cualquier barrio de la ciudad, las oportunidades de progreso de los jóvenes y de las familias rafaelinas deben ir de la mano de una vida segura y tranquila.

“No puede ser que en Rafaela haya zonas donde la delincuencia es dueña del lugar y la gente no pueda disfrutar ni del espacio público ni del espacio privado. Frente a esto no podemos ser indiferentes, debemos tomar la decisión de darle una solución urgente al problema. Desde nuestro bloque hemos presentado durante estos años muchos proyectos que fueron aprobados pero que el ejecutivo, por alguna razón, no puso nunca en marcha y hubiesen sido herramientas viables para contrarrestar la inseguridad. Nosotros estamos siempre dispuestos a generar propuestas conjuntas para brindarles a los vecinos el bienestar que necesitan” dijo Viotti al cierre de la nota.