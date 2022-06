El intendente Luis Castellano efectuó declaraciones con respecto a las obras que se vienen llevando adelante en nuestra ciudad.

El mandatario rafaelino hizo referencia a la recorrida efectuada junto al presidente del Club Sportivo Ben Hur, Adrián Zenklusen, y la secretaria de Obras y Servicios Pùblicos, Bárbara Chivallero, del Canal Sur; “una obra por la que veníamos gestionando, junto a las autoridades del club desde hace mucho tiempo y, esta vez, tuvimos respuesta por una decisión del gobernador Omar Perotti”.

Castellano puso en valor la obra “no solo como un canal de desagüe sino como una reivindicación para el club que tiene esa ‘herida’ en el medio, en donde muchos papás y mamás con sus chicos atraviesan un puentecito mientras ven cómo se desmoronan las canchas” y afirmó que la intervención se traduce en “también en seguridad para un lugar adonde asisten muchas familias. Me refiero a la ciclovía que se ha transformado en el espacio deportivo y recreativo por excelencia”.

Nueva ciclovía

Otra de las obras a la que aludió el intendente es la de la ciclovía de Estanislao del Campo: “En ese espacio mucha gente va a caminar, varios grupos van a hacer gimnasia, familias enteras pasean en bicicleta, el mismo Club Ben Hur realiza práctica deportivas de sus equipos. Por eso, consideramos que debíamos hacer una remodelación importante y diferenciar el sector para caminantes y corredores del de las y los ciclistas”.

Puntualmente, la obra “está prácticamente finalizada y la vamos a inaugurar este sábado”, indicó Castellano.

El Estado local viene trabajando desde hace tiempo en la conformación de una red de ciclovías y ciclocarriles. “Ya empezamos a ampliar la ciclovía en bulevar Roca que va a llegar y conectar con Suipacha y la otra ciclovía que va por los canteros”, comentó el intendente quien agregó que “todo eso le otorga mayor seguridad a ciclistas y peatones”.

“También hay controles, capacitaciones, elevaremos ordenanzas específicas, seguiremos adelante con nuestra campaña ‘Quién Pierde?’. Todo esto debe complementarse con la conducta, la responsabilidad individual”, sostuvo Castellano.

En definitiva, Luis Castellano afirmó que “Rafaela es un verdadero obrador en marcha. La ciudad está atravesando un período de transformación histórica de cara a sus 150 años. Son obras de cloacas, pavimento, intervenciones como el del acceso Este -sobre la Ruta 70-, la remodelación en Luis Fanti, la variante de la Ruta 34 -que avanza a paso y firme y nos va permitir tener un tránsito seguro con camiones que van a dejar de pasar por el tramo urbano-, la remodelación de nuestra área central -se están colocando los cestos en el segundo cantero y, la semana que viene, la plantación de vegetación, mientras ya comienza la construcción del tercero, el desagüe de calle Tucumán-”.

Defender y no criticar

A propósito del desagüe de calle Tucumán, el intendente sostuvo que “este tipo de obras son trascendentales para las y los vecinos, las tenemos que defender entre todos y no criticar porque esta no es una obra de un gobierno; es una obra para toda la ciudad. Es verdad que se concretó por una decisión política de un gobierno y del gobernador Omar Perotti, pero debemos defenderla y no atacar como hace la oposición”.

Obras claves

Luis Castellano subrayó a las obras “que no se ven”. Las que están bajo la tierra “y que no tienen un impacto visual como lo tienen otras. Son las obras de cloacas en los barrios Antártida Argentina, Brigadier López, Villa Aero Club, Villa Los Álamos. Además, lo que estamos proyectando para el resto del Brigadier López, La Cañada, todos los barrios del Sur más los de Norte -cuando avancemos con el colector y con el cuarto módulo de la planta receptora de líquidos cloacales-”.

“Son obras claves para la sanidad y la salud de las familias rafaelinas que hemos puesto en marcha junto con el Gobierno Provincial y con Aguas Santafesinas”, dijo.

Por otra parte, el intendente se refirió al acueducto, el cual “ha llegado a Rafaela. Se está trabajando en las conexiones, la puesta en marcha, para que uno de los problemas más graves que tuvimos y tenemos -la falta de agua- se solucione”.

Una ciudad en crecimiento

“La construcción está marchando bien, viene levantando, genera mano de obra en muchos rubros. Rafaela siempre se destacó en ese aspecto”, analizó Castellano; al tiempo que señaló que “tanto la obra pública como la privada avanzan porque hay inversión. Sin ir más lejos, en el área industrial, hay empresas que están ampliando sus plantas, pero, a la vez, se ve la edificación de viviendas, complejos, edificios que muestra que hay actividad económica, hay despegue. De hecho, cuando recorremos las empresas, nos hacen saber que tiene comprometida su producción por todo el año. Allí también estamos trabajando para vincular la demanda de empleo con jóvenes que estén capacitados para cubrirla”.

“Estamos viviendo en una ciudad en marcha, en acción y con un futuro maravilloso”, concluyó Castellano.