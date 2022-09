Pablo Pinotti sobre el conflicto docente: “La no gestión de Perotti”

El diputado provincial Pablo Pinotti (PS - FPyS) dio su opinión respecto de la gestión de Omar Perotti, específicamente sobre el conflicto docente.

“La no gestión de Perotti, ... no dialogar, no jerarquizar a los docentes, no invertir en educación influyó directamente en que los niños y niñas de Santa Fe perdieran más de un mes de clases este año sumado a la perdida de aprendizajes durante la pandemia. Por estas razones, es necesario que el gobierno provincial implemente las medidas necesarias que garanticen una educación de calidad en los niveles primario, secundario y superior de toda la provincia compensando la pérdida de aprendizajes”, dijo.

“El ciclo lectivo 2022 es clave para la compensación y recuperación de los aprendizajes perdidos. Por ello es indispensable que Perotti encamine sus esfuerzos en priorizar la educación, poner freno a la virulencia actual y privilegiar el diálogo con docentes y sus representantes gremiales. Los niños y niñas necesitan estar en las aulas, compartiendo junto a sus pares un proceso de aprendizaje de calidad que los acompañará durante toda la vida”, completó.