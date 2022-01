La estación meteorológica del INTA Rafaela marcó una máxima de 43.7°C, a las 16.30. Y se vivieron de la peor forma: sin energía eléctrica, que permitiera sobrellevar esta temperatura con ventiladores y aires acondicionado.

Desde cerca de las 11, ya la temperatura había superado los 40°C. En ese momento, la Empresa Provincial de la Energía, emitió un comunicado en donde indicaba que “en virtud de los trabajos que debe realizar la firma Transener, en su planta de Santo Tomé, está limitada la capacidad de transporte de energía en alta tensión, en el corredor que vincula las estaciones Esperanza, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Tostado, San Carlos y María Juana”.

“En función de esta situación ajena a esta distribuidora eléctrica, las distintas áreas opera-tivas regionales monitorean la demanda de las instalaciones y de ser necesario, se realizarán restricciones puntuales en el servicio, para asegurar el funcionamiento mayoritario del sistema eléctrico. Cuando finalice el reemplazo del equipamiento en la estación transformadora de Transener, se configurará el sistema de alta tensión, por su vía natural”. Dicho de otra forma: iba a haber cortes de energía.

Desde ese momento, comenzaron a circular varios WhatsApp, en donde anunciaban cortes rotativos cada 40 minutos, otros de 13 a 16... lo cierto es que no había previsión alguna. De hecho fueron rotativos: no todos sufrieron cortes en el mismo momento. Pero no podían saberse de antemano.

Muchísima gente se volcó a las redes sociales marcando su malestar, remarcando la falta de previsión en el sistema para soportar esta ola de calor.

Esto trajo aparejado otros inconvenientes. Por un lado, una merma en el servicio de agua potable. Y, en algunos casos, directamente no había agua. Tampoco funcionaban los semáforos en algunas esquinas complicadas, como Maipú y Bv. Lehmann. Esto hizo que el habitual caos del tránsito que suele tener Rafaela se viera doblemente afectado.

Lo cierto es que cerca de las 17, la EPE comunicó que se había normalizado “el transporte de energía a través del corredor noroeste provincial de alta tensión, luego de finalizadas las tareas en la estación Santo Tomé de la empresa Transener”.

La ola de calor continuará este viernes y sábado, con temperaturas similares. ¿Seguirán los cortes de luz?