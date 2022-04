El equipo de trabajo del programa Ojos en Alerta sigue brindando capacitaciones en distintos ámbitos institucionales y diferentes franjas etarias con el objetivo de sumar socios estratégicos, compromiso ciudadano a las labores de prevención que se viene efectuando en nuestra ciudad como producto del trabajo que realizan las fuerzas que forman parte del Comando Unificado.

Esta semana, Ojos en Alerta brindó capacitaciones en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1007 (EEMPA) y en la sede vecinal del barrio Los Nogales.

Al término de una de las capacitaciones llevadas a cabo en la EEMPA, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, agradeció a las autoridades de esa entidad educativa “por darnos un espacio para difundir esta herramienta de construcción ciudadana que es Ojos en Alerta”.

El secretario remarcó que “queremos llegar a esta franja etaria, a los jóvenes, para que se adhieran. En especial queremos sumar a quienes forman parte del sistema educativo”. Asimismo, indicó que en la capacitación “no solo tocamos temas relacionados con el programa sino también abordamos temáticas ligadas a lo sociológico y demás. Es interesante poder charlar de estas cuestiones con la juventud ya que, incluso, son temas que están incluidos en algunas materias de los estudios secundarios que cursan acá”.

“Queremos brindar una herramienta de construcción ciudadana y no quedarnos en la queja. Desde el Estado local venimos trabajando mucho en prevención no solo con las fuerzas de seguridad sino también con la justicia”, manifestó Postovit quien agregó que “Ojos en Alerta viene a potenciar los canales de alerta existentes -105 y 911-. También es bueno reiterar a instituciones, empresas, ONG que hay dos maneras de sumarse como socios estratégicos, haciendo las capacitaciones: ingresando a rafaela.gob.ar o enviando un correo electrónico a prevencionenseguridad@rafaela.gob.ar. Además, acercándose a la Guardia Urbana. Quiero aclarar que si un grupo de vecinos desea reunirse para recibir la capacitación en un domicilio particular, también iremos. Tenemos disponibilidad y vocación de servicio”, concluyó.

Compromiso comunitario

Por su parte, Lorena López, vicedirectora de la EEMPA Nº 1007, consideró que la presencia del equipo de capacitación de Ojos en Alerta fue “sumamente importante, útil. Esto nos compromete a todos de manera comunitaria y, como somos parte de ella, es bueno tener esta herramienta para utilizarla ante cualquier cosa que pueda ocurrir, sobre todo, teniendo en cuenta que nuestro dictado de clases es en horario nocturno y transitamos por las calles a altas horas de la noche. Con Ojos en Alerta nos sentimos más protegidos”.

Jóvenes

Finalmente, los jóvenes que cursan sus estudios en la institución educativa dieron a conocer sus sensaciones al finalizar las capacitaciones.

Miguel dijo que la capacitación le “pareció interesante ya que va a ayudar mucho para afrontar casos de emergencia o delitos, más allá del esfuerzo que realiza el personal de prevención en seguridad. Tener Ojos en Alerta en el WhatsApp me parece algo muy práctico porque permite dar aviso sobre un hecho con un mensaje de texto, audio o vídeo corto para que llegue una respuesta rápida. Es bueno que se siga trabajando en esto. El resto dependerá de nosotros como comunidad”.

Claudia expresó que la capacitación “me pareció muy buena y más allá de los hechos que ocurren en la ciudad. En mi caso, considero que es una herramienta excelente porque, además, trabajo y estoy mucho tiempo en la calle. A nivel de la sociedad, es muy buena aplicación para que nos podamos ayudar entre todos”.