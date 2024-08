“Objetivo Dengue” hizo escala en Rafaela, en el Día Mundial contra esa enfermedad

La presentación del mismo se llevó a cabo este lunes por la mañana, en la Plaza Villa Rosas. “Celebramos que el Gobierno provincial haya tomado la iniciativa con este programa específico y de manera preventiva, con el tiempo suficiente para poder llevar adelante las acciones para menguar los efectos del dengue”, afirmó el intendente Leonardo Viotti.

Este lunes, en el marco del “Día Internacional contra el Dengue”, el Gobierno de la Provincia junto a la Municipalidad de Rafaela realizaron una jornada de concientización sobre la prevención de esta enfermedad, en la Plaza Villa Rosas.

Estuvieron presentes el intendente Leonardo Viotti; el secretario de Cooperación del Gobierno de la Provincia, Cristian Cunha; la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz; y el secretario de Desarrollo Humano y Salud del Gobierno local, Gabriel Cáceres.

La ocasión resultó propicia para la puesta en marcha del Programa “Objetivo Dengue”, una política implementada por el gobernador Maximiliano Pullaro para todo el territorio santafesino, que aborda la problemática, priorizando la prevención y concientización sobre la enfermedad, en un trabajo conjunto entre los ministerios de Salud, Gobierno e Innovación Pública, Ambiente y Cambio Climático, Educación e Igualdad y Desarrollo Humano, junto a municipios, comunas, instituciones y organizaciones sociales.

La jornada se complementó con diferentes acciones como control focal, mini capacitaciones, actividades con lupas estereoscópicas, descacharreo en domicilios particulares de la zona y un simulacro de operativo bloqueo.

Al tomar la palabra, el intendente Leonardo Viotti, dijo: “Celebramos que el Gobierno provincial haya tomado la iniciativa con este programa específico y de manera preventiva, con el tiempo suficiente para poder llevar adelante las acciones para menguar los efectos del dengue”.

“Esta campaña contempla distintos tipos de acciones, pero lo principal y lo que quiero remarcar es esta acción conjunta entre el Gobierno provincial y local. Eso sin duda va a dar un mejor resultado y nosotros tenemos a disposición un equipo interdisciplinario y específico en materia de servicios y ambiente porque desde esos lugares vamos a enfrentar la tarea junto con Desarrollo Humano y Salud de manera articulada”, remarcó el mandatario local.

Acerca del plan, Viotti detalló: “Tenemos acciones de formación, de prevención, de capacitación, se realizaran recorridas en los barrios para volver a hacer el descacharrado como se hacía años atrás y había dado buenos resultados”.

Sobre la responsabilidad y el compromiso ciudadano, Viotti enfatizó: “Hay muchas personas que tienen que entender que si realizamos una buena tarea hacia adentro, en casa, de descacharrado, de detección de esos lugares que son donde el mosquito está, es un paso gigante el que damos como sociedad en la prevención”.

Además, afirmó: “Vamos a pedir la colaboración de todo el entramado institucional y es ahí en donde entra también el trabajo con vecinales. También, se capacitará a los chicos de las escuelas, porque son ellos los que nos ayudan a llevar información a la casa para terminar de realizar ese trabajo interno que necesitamos, de detectar dónde está el mosquito, cómo poder combatirlo y terminar de entender cuál es el mosquito de dengue y cual no”.

Compra de equipos para fumigar y vacunas

Por su parte, el Secretario de Cooperación provincial especificó: “Hace dos meses empezamos este programa. La Provincia y especialmente el gobernador Maximiliano Pullaro está interesado en este tema. Comenzamos con las heladas a pleno, porque entendíamos que había que planificar y trabajar sobre este tema porque no nos puede volver a pasar lo que ya vivimos los santafesinos, con más de 60 mil casos y 600 mil casos en proyección”.

“Creamos el programa de prevención más importante que hubo hasta el momento en la provincia de Santa Fe con respecto al dengue, con una inversión de 4.000 millones de pesos. Rafaela va a ser uno de los municipios incluidos en la licitación para incrementar el stock de maquinaria y de insumos para fumigar”, destacó el funcionario.

Sobre la compra de vacunas para la prevención de la enfermedad, Cunha detalló que “la provincia adquirirá 160 mil dosis”.

A su turno, la Directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud declaró que “realmente es un sueño, para quienes trabajamos en salud, porque esto es un cambio de paradigma ya que incorporamos a otras áreas de gobierno”.

“El dengue es una enfermedad que se relaciona con los modos de vida urbanos y la prevención tiene, en un 90 %, con eliminar los reservorios. La vacuna es el 1 % de lo que tenemos que hacer porque el resto tiene que ver con bajar la cantidad de este vector en los lugares en donde estamos”, aclaró.

Además, contó que “decidimos arrancar en el invierno porque los huevos de estos vectores pueden persistir a temperaturas bajo cero durante un año. Entonces, y con este frío, vamos a salir a descacharrar”.

“En segunda instancia, vamos a encarar los planes de contingencia. Todos sabemos que vamos a tener brotes con escenarios en donde no vamos a tener más meses sin enfermedad, vamos a tener ese escenario. Nuestro plan es estar alistados para que, si llega ese brote, ver qué agregar a esa concientización y descacharrado. Nuestros equipos tienen que estar preparados y tener listos consultorios de febriles, llamados, telemedicina y un montón de cosas que estamos preparando para la próxima temporada”, agregó la funcionaria.

Para finalizar, el Secretario de Desarrollo Humano y Salud del municipio, señaló: “Celebramos este cambio de paradigma, en una mirada mucho más amplia a quienes transitamos problemas de salud, tanto el COVID como el dengue”.

“La concientización de cada persona, familia, vecino, a través de diferentes vehículos como educación, medio ambiente, vecinales, permitiendo detectar espacios donde ha agua acumulada y establecer estrategias en un primer nivel de atención. En lo municipal, en lo comunitario, es importantísimo que tomemos conciencia de que si no hay mosquitos, realmente no es un eslogan vacío, sino que es una realidad, no hay mosquitos, no hay dengue, entonces trabajar en eso es una parte primordial de esta acción”, reflexionó.

Por último, dijo que “celebramos nuevamente la presencia de los funcionarios, agradecemos esta mirada comprometida desde lo técnico y desde lo político que le da un flujo de apoyo económico a los municipios y comunas”.