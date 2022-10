Nueva entrega de certificados por capacitaciones del programa Elegí Digital Violeta

La Municipalidad y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) llevaron adelante, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el acto de entrega de certificados a 86 mujeres que se capacitaron en el curso de Marketing Digital.

Estuvieron presentes en el evento, el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaría de Educación, Mariana Andereggen; la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; la coordinadora del Programa Elegí Digital Violeta, Vanesa Giailevra. Por parte de la UNRaf, María Julia Davicino, de la Secretaría de Articulación con la Comunidad; docentes, tutoras y participantes de las formaciones, entre otros.

Teniendo en cuenta la demanda de empleos en el sector tecnológico, se planteó, desde hace ya algunos años, la necesidad de reforzar las capacidades en estas temáticas. De ese modo, se consideró pertinente la incorporación de una línea específica en el programa Elegí Digital, orientada a construir capacidades tecnológicas en el colectivo de mujeres y diversidades, articulada con el Ministerio de Género, Igualdad y Diversidades de la Provincia, con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la Nación y con UNRaf. A esta línea, se la denominó Elegí Digital Violeta.

“Rafaela es una ciudad de oportunidades”

El intendente Luis Castellano, durante el acto de entrega de certificados, manifestó: “Si hay algo que nos llena el corazón, es escuchar que una decisión que tomamos como política pública tiene un impacto real, concreto y positivo en las personas. Escuchando los testimonios de todas las personas que decidieron hacer el curso, en complemento con la interacción institucional con la Universidad Nacional de Rafaela, son cosas que van generando cambios; y todos son hacia adelante. Para nosotros, la educación, y transformar a Rafaela en una ciudad de oportunidades, es más que un slogan. Es una visión y una decisión que nosotros, todos los años, vamos tratando de poner un granito de arena para que eso se concrete. Rafaela es una ciudad de oportunidades. Hay que encontrarlas, y hay que capacitarse”.

“Hace al menos cuatro años empezamos con las reuniones donde veíamos que la necesidad de capacitar en herramientas digitales iba a ser clave para los momentos que se venían. Y ahí empezamos a trabajar con el “Argentina Programa”. Después diseñamos el “Elegí Digital”. Allí nos vinculamos con la Cámara de software de la ciudad. Y esa decisión fue importante en aquel momento porque fue desencadenando una serie de hechos. Entre ellos, este curso. Claramente, veíamos la necesidad de tener programadores y programadoras en la ciudad. Y así fue. Nuestra Oficina de Empleo empezó a tener una demanda altísima de empresas”; remarcó Castellano.

Mejorar los niveles de empleabilidad

Al respecto, María Julia Davicino, integrante de la Secretaría de Articulación con la Comunidad de la UNRaf, expresó: “Sabemos que a las mujeres y a las diversidades es a las que más nos cuesta insertarnos en el mercado laboral. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con una cuestión de género. Somos las que tenemos a cargo las tareas de cuidado y quienes absorbemos un montón de cosas más, y a las que, a veces, nos cuesta encontrar un empleo acorde a nuestra vida actual. Así que, en esa búsqueda de distintas opciones, ya se llevó adelante un curso de Introducción a la Computación, el cual tenía como objetivo, empezar a generar estas habilidades, para que nos animemos a pensar que el mundo del software y de la informática es también un mundo para las mujeres”.

Al mismo tiempo añadió que “en esta oportunidad, apuntamos a lo que es el Marketing Digital que tenía que ver con fortalecer estos roles de comunicación y de venta on line que, seguramente, muchas de ustedes ya hacen en distintos emprendimientos. Sabemos que muchas ya tienen sus emprendimientos y que este curso les sirvió para repensar sus estrategias”.

A su turno, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, contó que “cada propuesta formativa no fue generada al azar, sino que tuvimos un diálogo con el sector empresario para ver cuáles son los perfiles que se están necesitando en la ciudad. He participado de algunas capacitaciones y he quedado sorprendido porque muchas de ustedes están llevando adelante sus emprendimientos. Y eso está muy bien, pero puede ser también que alguna de ustedes esté buscando un empleo en relación de dependencia. Estamos seguros que con capacitaciones de este tipo, estamos generando nuevas capacidades y mejorando los niveles de empleabilidad de cada una de ustedes”.

Formaciones gratuitas

Diego Peiretti remarcó: “Es importante decir que son formaciones gratuitas. Poner a disposición este tipo de capacitaciones sin costo alguno y generar oportunidades para todas, es muy importante. Para que ello sea posible, hubo gestión de financiamiento de estos cursos. Hubo costos, pero no los pagaron ustedes. Los pagó el Gobierno Nacional en articulación con el Gobierno Provincial”.

“Teníamos el objetivo primario, entre las tres propuestas formativas, de capacitar a 200 mujeres. Pero por suerte, superamos ese número largamente, ya que fueron más de 300 las que se han formado en competencias en distintas áreas”.

Un dato alentador

Asimismo, Peiretti destacó que “la tasa de desocupación ha bajado casi 2 puntos y hoy está en 6,5, cuando estaba en 8,3. Pero tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones para facilitarles el acceso a un puesto de trabajo. Respecto a la brecha de género, hemos mejorado también; pero sabemos que tenemos que seguir en este camino”; agregó.

Experiencias

Seguidamente, María Florencia Fiordelli, una de las mujeres que completaron la capacitación, comentó: “Siempre recomiendo los cursos de UNRaf. De hecho, estoy haciendo otro porque hoy hacer un curso es muy costoso, y no todos tienen el poder adquisitivo de pagarse un curso de 20 o 30.000 mil pesos. Hoy el marketing es la plataforma ciento por ciento de ventas. La gente envía un mensaje, te pide algo y ya está. El siglo XXI es así. Por eso hay que constantemente perfeccionarse en el marketing digital”.