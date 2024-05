Notable baja en la recaudación de la Municipalidad de Rafaela: un tercio menos

Los números de la Municipalidad de Rafaela empiezan a estar bajo la lupa, con una fuerte presión. Las finanzas no son el fuerte de la economía nacional, pero en los últimos meses, se hicieron trizas las arcas subnacionales. Y las cuentas del Estado local también aparecen complicadas.

Germán Bottero, secretario de Gobierno y Finanzas de la actual gestión de Leonardo Viotti comentó en la mañana de este martes que “La morosidad es importante. Yo recuerdo que los valores de pago de tasa en Rafaela siempre fueron del orden del 72% a 75% y hoy estamos en un 51 % al mes de vencimiento”. Dicho de otra forma: uno de cada cuatro rafaelinos que pagaba la tasa en el mes, ya no lo hace.

Según Bottero, “Ese puede extenderse hasta casi un 70 % con alguna gestión de cobro. Una gestión de cobro que —aclaró—, en muchos casos, no se hizo y llevó a que el 58 % de la deuda no tenga ninguna gestión y ahí hay una gran falencia de la anterior gestión que estamos intentando corregir”. ¿Que quiere decir? Que no se presionaba a los deudores para pagar y ahora se complica para recuperar ese dinero.

Tratar de cumplir con lo acordado

En otro orden, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, aludió a la actual relación del Gobierno municipal con los proveedores: “Estamos tratando de ajustar los plazos de pago a lo acordado. Veíamos que en muchas licitaciones, en muchos concursos, no se estaban cumpliendo los plazos de pago convenidos y, en lo que respecta a compra directa, había plazos de hasta 60 o 90 días en la fecha de pago; cosa que estamos tratando de revertir”.

“Para nosotros es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo, administrando los recursos para garantizar todo esto. Creemos en que va a dar cierta confianza y respaldo a la gestión para que los proveedores empiecen a manejar otras opciones, descuentos, y que los precios que nos presupuestan sean razonables”, manifestó.