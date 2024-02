Maximiliano Pullaro a los docentes: “Les pido que vayan a trabajar”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo una intensa agenda de trabajo este martes en Rafaela. En ese marco y en diálogo con la prensa, le pidió a los docentes “que vayan a trabajar”. Recordemos que este lunes y martes, tanto los maestros como profesores del ámbito público y privado realizaron un paro, en rechazo al 7% de incremento salarial, a cobrar en los primeros días de abril.

“Entendemos que con estos niveles de inflación es difícil llegar a fin de mes, pero también lo hemos explicado de cara a la sociedad. A mí me tocó asumir un gobierno que había arreglado que a los empleados públicos les tenía que pagar un 36 % más y no me dejaron los recursos para pagarlo. Con mucho esfuerzo, pagamos 14% en el mes de enero y 20 % en el mes de febrero. Y ahora hacemos el esfuerzo para cubrir esa diferencia y proponemos aumentar sobre la base de diciembre a hoy el 43,6% a todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe”, dijo el mandatario.

“Les pido a los docentes que vayan a trabajar; lo peor que podemos hacer es tener a los chicos y a nuestros hijos afuera de la escuela. Les pido que comprendan el problema y la dimensión de la crisis económica. Estamos recomponiendo ingresos en la medida de los recursos con los que contamos”, finalizó Pullaro.

Mejor en seguridad, pero con cautela

Durante la conferencia de prensa el gobernador fue consultado sobre los índices de seguridad. Sobre ese tema, Pullaro afirmó que “estamos trabajando muchísimo. Si ustedes ven los datos duros, las estadísticas serían por demás de alentadoras -hay tres veces menos delitos, sobre todo, homicidios-, pero no queremos hacer un corte tan pequeño en el tiempo. No canto ni victoria, ni digo que estamos bien”.

En esa línea, marcó que todavía “estamos muy lejos de los parámetros y de lo que pretendemos llevar adelante; lo que sí les puedo asegurar es que vamos a poner el cuerpo y a trabajar para hacer retroceder a los grupos criminales y a los grupos violentos en toda la provincia de Santa Fe. Vamos a trabajar hasta que entiendan que el Estado tiene más poder que los criminales y cada vez la van a pasar peor”.