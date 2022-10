María Eugenia Vidal en Rafaela: “me estoy preparando para ser candidata a Presidente”

La actual diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participó en Rafaela de una reunión ampliada de la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio. En la previa, había visitado la ciudad de Santa Fe y después, Sunchales.

“Es muy lindo estar recorriendo la Argentina. Es la provincia número 15 que recorro este año”, dijo. “Hay cada vez más argentinos que se convencen que es el final traumático y doloroso de un ciclo agotado, pero que algo nuevo está naciendo”, sentenció.

“A nosotros nos dijeron que si terminábamos el secundario, conseguíamos trabajo. Esto ya no es así. Incluso, cuesta terminar el secundario: en Santa Fe, sólo el 17% de los alumnos lo hacen en tiempo y forma, sabiendo lo que necesitan de Lengua y Matemática. ‘Y si consguís un empleo formal’, nos decían, ‘no vas a ser pobre’. Es mentira: podés tener un empleo en blanco y ser pobre”, sentenció. “Hay otra realidad también, que es futuro y depende de nosotros hacerla crecer. La de Vaca Muerta, la de los empresarios PYME como los que conocí en Sunchales hoy, en donde compiten con su maquinaria agrícola en todo el mundo”, agregó.

En conferencia de prensa, indicó “Juntos por el Cambio crece todo el tiempo y en toda la Argentina. Cuando hablamos de federalismo, siempre se habla de los recursos: quién se lleva cuánto. Pero también hay que hacerlo desde la construcción política. No voy a venir dos días a la provincia de Santa Fe a decirle a los dirigentes que trabajan aquí, como tienen que organizar JXC a nivel provincial. Será decisión de ellos. Sí les puedo decir es que lo importante es que haya comunidad de valores. Lo importante es hacia dónde queremos ir y que vayamos en conjunto, tanto a nivel nacional como provincial, porque en 2023 vamos a tener que trabajar como equipo. Después, si hay Frente de Frentes, será decisión de quienes me rodean”, completó.

Respecto de la posible eliminación de las PASO, indicó: “me da mucha bronca: ningún santafesino o argentino se va a ir a dormir pensando si hay o no Primarias el año que viene. Ese es un tema que el gobierno nos quiere hacer discutir y que no es relevante. Las reglas electorales no se cambian a menos de un año. Espero que el gobierno no haga trampa. Después: con PASO, sin PASO, con Lemas, sin Lemas, en abril, en mayo o en octubre.... nosotros vamos a competir y vamos a tener candidatos competitivos en todas las provincias y a nivel nacional”.

¿Será candidata a Presidente?, preguntó VíaRafaela: “Siento que me estoy preparando para ese camino. Después de haber gobernado la Provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes y con Mauricio CABA, que tiene otros 3, siento que hice un camino. Pero no pongo el carro delante del caballo. Pero voy a ser coherente con lo que dije recién: acá es mucho más importante la unidad el equipo y el plan que el liderazgo. Por suerte, tenemos muchos. Esa es una fortaleza. Voy a poner lo mejor de mí para prepararme. Pero al momento de la decisión, voy a hacer lo que crea que sea lo mejor para el conjunto y para el país”, respondió.

¿No cree que esos liderazgos hoy hacen mucho ruido? “Siento que tenemos las tensiones propias de un frente grande, con muchos partidos que quieran liderar y eso me parece legítimo. Todo eso me parece sano. Hay veces que hay más discusiones de las que me gustaría, es cierto. No me van a encontrar a mí hablando mal de alguien, porque no creo que así se construya en política. Uno ocupa los espacios porque es mejor que los demás, no por demostrar que el otro es mal. No fue mi camino ni antes ni nosotros. La coalición está firme. Atravesamos el peor de los momentos, que fue la derrota en 2019″, contestó.

Vidal comentó durante su discurso que van a tener un programa desde el día 1. Le consultaron respecto a si en el gobierno de Macri no lo habían tenido: “sí lo teníamos, pero no la experiencia ni el volumen político necesario. Tampoco creo que todos los argentinos estaban convencidos del camino que planteábamos desde lo económico. Hoy hay una evolución en la sociedad. Hoy somos más y vamos a ser más gobernadores.